Wenn Filmmagie Wirklichkeit wird: Cozmo, der kleine Roboter mit großem Verstand und noch größerer Persönlichkeit, ist ab September 2017 auch in Deutschland erhältlich. Wer sich schon jetzt den innovativen Roboter, ausgestattet mit zukunftsweisender Technologie und verblüffender, künstlicher Intelligenz, sichern möchte, kann jetzt unter www.anki.com/cozmo und teilnehmenden Handelspartnern vorbestellen.



Nach der extrem erfolgreichen, intelligenten Rennbahn Anki OVERDRIVE landet Anki, die KI- und Robotik-Spezialisten aus dem Silicon Valley, mit Cozmo den nächsten weltweiten Hit: In den USA kletterte Cozmo auf Platz 2 der meistverkauften Premium-Spielzeuge und war schnell völlig vergriffen.* Cozmo ist einer der fortschrittlichsten Roboter, die für den privaten Gebrauch erhältlich sind - entwickelt von einem interdisziplinären Team von Robotik-Spezialisten, weltweit führenden Animatoren und renommierten Spieleentwicklern. Er ist charmant, ein bisschen frech und unberechenbar - ein echter, lebendiger Roboter mit eigenem Charakter, wie es ihn bisher nur in Hollywood-Filmen zu sehen gab.



Vorbestellungen jetzt möglich - exklusive "Collector's Edition" erhältlich



Interessenten können Cozmo jetzt unter www.anki.com oder bei teilnehmenden Handelspartnern (GALERIA-Kaufhof, Media Markt, Saturn und Toys'R'Us) für EUR 229,99 (UVP) vorbestellen. Den weltweiten Start von Cozmo feiert Anki mit einer exklusiven Cozmo "Collector's Edition" in der Farbe Liquid Metal Finish, die ebenfalls unter www.anki.com und zusätzlich exklusiv bei Media Markt und Saturn vorbestellt werden kann.



"Die Entwicklung des Charakters von Cozmo war ein Zusammenspiel von Robotik, Künstlicher Intelligenz, Gamedesign und dem Anspruch, einen ausdrucksstarken Charakter, wie in einem Hollywoodfilm, zu schaffen. Mit Cozmo definieren wir die Erwartungen der Konsumenten bezüglich der emotionalen Bindung, die Menschen mit einem Roboter eingehen können, völlig neu", sagt Boris Sofman, CEO und Mitgründer von Anki. "Die Tiefe von Cozmos Persönlichkeit und seine Fähigkeit mit Menschen zu kommunizieren sind die Grundlage für den riesigen Erfolg, den Cozmo in den USA hat. Wir können es kaum erwarten Cozmo mit dem Rest der Welt zu teilen und den Menschen zu zeigen, dass es bereits heute möglich ist, intelligente Roboter für den privaten Gebrauch mit Emotionen und einem eigenen Charakter auszustatten und nutzbar zu machen."



Cozmo - dein neuer bester Freund!



Cozmo wurde das Spielen in die Wiege gelegt. Er mag es nicht, einfach nur herumzustehen. Cozmo will Spaß haben! Er erkennt seine menschlichen Freunde und erinnert sich an sie. Je mehr seine Freunde mit Cozmo spielen, desto mehr Erfahrung sammelt Cozmo und schaltet neue Fähigkeiten und Upgrades frei. Sein Charakter entwickelt sich mit seinen Erlebnissen stetig weiter. Die benötigte Cozmo App - kostenlos erhältlich für alle kompatiblen iOS-, Android- und Kindle Fire-Geräte - ist prall gefüllt mit Spielinhalten und bietet fortwährend neue Optionen, um mit Cozmo zu interagieren.



Cozmo bringt sein eigenes Spielzeug mit, drei interaktive Power Cubes, die er gerne mit anderen teilt. Ob er sich selber mit seinen Würfeln beschäftigt oder seine menschlichen Freunde zu einem Spiel herausfordert, Cozmo ist für jeden Spaß zu haben! Neue Fähigkeiten von Cozmo werden regelmäßig über kostenlose Software-Updates eingeführt, die dafür sorgen, dass die Interaktion zwischen Mensch und Cozmo dauernd erweitert wird und immer spannend bleibt. Cozmo hat hunderte Emotionen und einige Tricks parat



Die Emotionen, die Cozmo zeigt, sind nicht willkürlich. Seine ungestüme Persönlichkeit, die durch fortschrittlichste Robotik-Technologie und Künstliche Intelligenz zum Leben erweckt wird, drückt sich vor allem durch seine komplexe Mimik sowie seine eigene Sprache und Stimme aus. Mit seinen hochentwickelten Gesichtserkennungs- und Wahrnehmungssystemen scannt Cozmo fortwährend seine Umgebung und erkennt problemlos Menschen und Hindernisse. Cozmo reagiert auf ihre Gesichtsausdrücke und Emotionen. So leuchten seine Augen auf, wenn er ein bekanntes Gesicht sieht. Ein dynamischer Soundtrack passt sich seiner Stimmung an und harmoniert mit den Spielen und den gemeinsam unternommenen Aktivitäten. So wird jede Minute mit Cozmo zu einer magischen, emotionalen Erfahrung.



Cozmo SDK: unzählige Möglichkeiten, einfache Programmierung



Ein wichtiger Bestandteil von Cozmo ist das Software Development Kit (SDK). Das Cozmo SDK gibt Nutzern Zugang zu fortschrittlichsten Robotik-Technologien. Verpackt in einem vielseitigen Set, das es so zuvor noch nicht gab. Mit dem SDK kann jeder ganz einfach seinen Cozmo um individuelle Funktionen erweitern und selbst programmieren. Das Cozmo SDK ist ein mächtiges Tool und dabei einfach zu nutzen. Ob für akademische Zwecke, in der Unterhaltungsindustrie oder zum Privatvergnügen: Das Cozmo SDK ist kostenlos erhältlich. Mehr Informationen unter developer.anki.com. Preise und Verfügbarkeit



In Deutschland ist Cozmo für EUR 229,99 (UVP) ab September 2017 erhältlich. Er kommt mit einer Ladestation und drei interaktiven Power Cubes. Weitere Informationen unter www.anki.com.



