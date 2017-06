Köln (ots) -



Strom und Gas von Yello kann jetzt auch mit einer energiesparenden Waschmaschine kombiniert werden.



Als erster deutscher Energieanbieter bietet Yello seinen Kunden ab sofort auch Hausgeräte in Kombination mit einem Strom- oder Gas-Tarif an. Neben Smartphones, Tablets oder der Sony Playstation 4 Pro können Kunden beim Yello Plus-Tarif nun auch die Samsung AddWash[TM] auswählen. Die Waschmaschine von Samsung in Verbindung mit dem Yello Plus-Tarif ist für einen einmaligen Zuzahlungsbetrag von 99 Euro verfügbar - inklusive kostenloser Lieferung direkt nach Hause.



Das Angebot umfasst eine volle Preisgarantie bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren sowie 100 Prozent Ökostrom. Die Einführung einer neuen Produktkategorie zeigt: Yello ist "Mehr als du denkst." und bietet den Kunden neben einer sicheren Strom- und Gas-Versorgung auch innovative Produkte und Services. Verfügbar ist das Angebot auf der Yello Website (https://www.yello.de/) und wird aktuell online (http://ots.de/yyvNa) sowie im TV beworben (https://www.youtube.com/watch?v=URtZbHox2qM).



Clever waschen: Die Samsung AddWash[TM].



Die Samsung AddWash ist mit der Energieeffizienzklasse A+++ besonders energiesparend. Die Waschmaschine verfügt über eine Kapazität von 7 kg, eine hygienische Trommelreinigung mit der Eco Drum Clean-Technologie und garantiert schonendes Waschen durch die Diamond-Pflegetrommel. Zudem gibt es ein neues Feature: Das Nachladen von Wäsche ist jederzeit möglich - auch während des laufenden Waschgangs. Darüber hinaus gibt es 10 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor.



Über Yello.



Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2017) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland.



Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf https://www.yello.de https://www.yello.de/mehralsdudenkst https://www.yelloshop.de/



