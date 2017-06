Bencard Allergie GmbH: Allergy Therapeutics veranstaltet Satelliten-Symposium auf dem EAACI 2017

Weltweit führende Experten diskutieren Immuntherapien zur Behandlung von Allergien ~

München und Worthing, UK, 19. Juni 2017 - Bencard Allergie GmbH, eine Tochtergesellschaft des internationalen Unternehmens Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), einem Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des 36. Jahreskongresses der Europäischen Akademie für Allergie und Immunologie ("European Academy of Allergy and Clinical Immunology", EAACI) in Helsinki, Finnland, am 18. Juni 2017 ein Satelliten-Symposium veranstaltet hat. Unter dem Titel "The Best Therapies by Design" bot das Symposium einen Überblick über die Technologien und Strategien, die der Entwicklung klinisch wirksamer Immuntherapien zugrunde liegen.

Unter dem Vorsitz von Professor Stephen Durham referierten vier weltweit führende Experten für Allergien und allergiespezifische Immuntherapien, Jörg Kleine-Tebbe, Erika Jensen-Jarolim, Uwe Berger und Tim Higenbottam über Strategien, Konzepte und Überlegungen bei der Entwicklung von Immuntherapien, wie Allergy Therapeutics Vorzeige-Produkt Pollinex Quattro(R). Uwe Berger und Erika Jensen-Jarolim diskutierten über die Bedeutung besonders relevanter Allergene und deren Beachtung und hinreichende Charakterisierung. Jörg Kleine-Tebbe erläuterte, warum es notwendig für eine erfolgreiche Immuntherapie ist, vor Beginn von Phase-III-Studien die optimale Dosis heraus zu finden. Abschließend erörterte Tim Higenbottam die kürzlich erzielten Ergebnisse der klinischen Studien des Unternehmens.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, kommentierte: "Wir freuen uns über unsere Fortschritte in der Entwicklung der nächsten Generation von Allergen-Immuntherapie-Produkten. Unsere neuesten klinischen Daten zur Dosisfindung bestätigen, dass unsere einzigartigen allergenspezifischen Immuntherapien so formuliert sind, dass sie gute therapeutische Effekte erzielen können. Wir sind der festen Überzeugung, dass Allergy Therapeutics das Potenzial besitzt, die Allergiebehandlung mit seinen aluminium-freien, gut-charakterisierten und -dosierten Produkten zu transformieren."

1. "The importance of defining the optimal dose" - Jörg Kleine-Tebbe, Allergie und Asthma - Zentrum Westend, Berlin.

2. "Molecular fingerprinting of complex allergoids" - Erika Jensen-Jarolim, Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung, Medizinische Universität Wien.

3. "Rationale for broad spectrum grass immunotherapy" - Uwe Berger, Medizinische Universität Wien. Leiter der Forschungsabteilung für Aerobiologie und Pollen.

4. "Defining the plateau of the efficacy for Allergen Specific Immunotherapy" - Tim Higenbottam, Direktor für Forschung und Entwicklung, Allergy Therapeutics.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der besseren Verständlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bencard Allergie GmbH/MC Services AG +49-211-529252-22 Anne Hennecke anne.hennecke@mc-services.eu

Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören Allergen-spezifische Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in ca. 20 Ländern.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen mit MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen vertreten ist. Mit etwa 60 % erwirtschaftet Allergy Therapeutics den Großteil ihrer Umsätze in Deutschland. Die Gesellschaft beschäftigt 495 Mitarbeiter und notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.

Über Bencard Allergie GmbH Bencard Allergie GmbH, eine Tochtergesellschaft des internationalen forschenden Unternehmens Allergy Therapeutics, ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich sehr erfolgreich auf das zukunftsorientierte Marktsegment Allergie ausgerichtet hat. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum von Therapeutika und Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie frei verkäufliche Synbiotika. Aktuelle Forschungsaktivitäten umfassen die Entwicklung von weiteren innovativen Adjuvanzien, z.B. Virus-like-Particles (VLP) durch Bencard Adjuvant Systems, ein Allergomics-Programm zur molekularen Allergencharakterisierung sowie die Entwicklung neuer, patientenfreundlicher Therapiekonzepte bei perennialen (ganzjährig auftretenden) Allergien. Mit dem breiten Produktportfolio und den umfangreichen zukunftsgerichteten Forschungsaktivitäten ist Bencard Allergie aktuell und in der Zukunft ein kompetenter Partner in der Allergologie. Das über 80-jährige fundierte Know-how der Gesellschaft in der Allergieforschung sorgt für ein stetiges Wachstum mit einem positiven Ergebnis.

Das Produktportfolio von Bencard Allergie umfasst: POLLINEX(R) Quattro, TA Bäume/Gräser/Kräuter top, TyroMILBE, Tyrosin TU t.o.p., ORALVAC(R) Compact, VENOMIL(R) Biene/Wespe, Diagnostika für die Pricktestung sowie die neue Synbiotika-Produktlinie mit SynGut, Kallergen und Pollagen.

Mehr unter www.bencard.de.

Über den Jahreskongress der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Der von der Europäischen Akademie für Allergie und Klinische Immunologie (EAACI) veranstaltete EAACI Congress 2017 bietet Teilnehmern eine hervorragende Gelegenheit sich mit Fachleuten auf dem Gebiet der Allergie und klinischen Immunologie auszutauschen sowie sich über die neusten Erkenntnisse der Forschung zu informieren. Der Kongress findet vom 17. bis 21. Juni 2017 in Helsinki, Finnland, statt.

