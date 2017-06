Ausbau der Position von Accuride als Radendlösungsanbieter für die globale Nutzfahrzeugbranche

Fortführung der globalen Wachstumsinitiativen unter dem Dach von Crestview Partners

Accuride Corporation ("Accuride" oder "das Unternehmen"), ein Komponentenlieferant für die Nutzfahrzeugbranche in Nordamerika und Europa, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der Mefro Wheels GmbH ("Mefro Wheels") abgeschlossen hat. Mefro Wheels mit Sitz in Solingen (Deutschland) ist ein Anbieter von Stahlrädern für die europäische und asiatische Pkw-Fahrzeug-, Leichtfahrzeug- und Nutzfahrzeugindustrie und unterhält Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Russland, China und der Türkei. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung.

Accuride initiierte seine globale Expansion im November 2015 durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Gianetti Ruote S.r.l., einem Stahlradlieferanten für Nutzfahrzeuge in Mailand (Italien). Die geplante Übernahme von Mefro Wheels ist die zweite bedeutende Übernahme von Accuride unter dem Dach von Crestview Partners, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York, die Accuride im November 2016 als Plattform für strategisches Wachstum in der globalen Nutzfahrzeugkomponenten-Branche übernommen hat. In einem ersten Schritt zur Umsetzung dieses Wachstumsplans erwarb Accuride im Mai 2017 das Unternehmen KIC LLC, einen in Vancouver im US-Bundesstaat Washington ansässigen globalen Anbieter von Rädern und Rad-End-Komponenten für Nutzfahrzeuge.

"Die strategische Übernahme von Mefro Wheels wird die Position von Accuride für sein künftiges Wachstum als Anbieter von Rad-Endlösungen für die globale Nutzfahrzeugbranche stärken, indem sie uns in die Lage versetzt, den Anforderungen unserer globalen Kunden besser gerecht werden zu können", so Rick Dauch, President und CEO von Accuride. "Die Übernahme von Mefro Wheels wird die geografische Präsenz von Accuride ausweiten und unser Lkw- und Anhänger-Radangebot in Europa, Russland und Asien erweitern und darüber hinaus die Endmärkte diversifizieren, die wir durch unsere Pkw- und Off-Road-Baufahrzeug- und Landwirtschaftsfahrzeug-Sparten beliefern. Die Kombination unserer sich ergänzenden Produktangebote, Geschäftstätigkeiten und Kundenbeziehungen wird uns in die Lage versetzen, unsere globalen Kunden als verlässliche Quelle für qualitativ hochwertige Räder und Rad-End-Komponenten im Rahmen einer breiten Palette von Straßen- und Off-Road-Fahrzeug-Anwendungen zu bedienen."

Durch die Übernahme von Mefro Wheels durch Accuride entsteht ein globaler Anbieter von Nutzfahrzeugrädern und Rad-Endkomponenten mit rund 5.000 Mitarbeitern in 15 Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Russland und der Region Asien-Pazifik.

Über Mefro Wheels

Die Mefro Wheels GmbH mit Sitz in Solingen, Deutschland, ist Hersteller und Anbieter von Stahlrädern für die globale Nutzfahrzeug-, Off-Road-Fahrzeug- und Automobilbranche. Der in Privatbesitz befindliche On-Highway-Unternehmensbereich liefert Stahlräder für Nutzfahrzeuge, einschließlich Lkw, Busse, Lkw-Anhänger und leichte Nutzfahrzeuge sowie für Pkw und Pkw-Anhänger. Sein Off-Road-Geschäftsbereich liefert in erster Linie Räder für landwirtschaftliche und Bau-Maschinen. Das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Mefro Wheels beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und unterhält 3 Produktionsstätten in Deutschland, zwei in Russland und jeweils eine in Frankreich, China und der Türkei. Weitere Informationen finden Sie auf der Mefro Wheels Website unter www.mefro-wheels.com.

Über die Accuride Corporation

Die Accuride Corporation ist ein führender Anbieter von Komponenten für die nordamerikanische und europäische Nutzfahrzeugindustrie. Das Unternehmen unterhält seinen Hauptsitz in Evansville im US-Bundesstaat Indiana. Die Produkte von Accuride umfassen Räder, Rad-End-Komponenten und Baugruppen für Nutzfahrzeuge. Seine Produkte werden unter ihren Markennamen geführt, darunter Accuride®, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC® and Gianetti Ruote™. Accuride ist eine Portfoliogesellschaft von Crestview Partners. Weitere Informationen finden Sie unter www.AccurideCorp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

