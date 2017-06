Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sommersonderprogramm mit 14 "Tatort Classics"- ab 26. Juni jeweils montags im rbb Fernsehen



Unter dem Titel "Tatort Classics" präsentiert der rbb ab 26. Juni eine Staffel kürzlich restaurierter Berliner "Tatorte" aus den Anfängen der erfolgreichen ARD-Krimireihe. Wegen ihrer schlechten technischen Qualität konnten die 1971 bis 1994 produzierten Fernsehfilme lange nicht mehr gesendet werden. Nun hat der rbb die Archivschätze gehoben, für die Zukunft gesichert und macht sie neu bearbeitet dem Publikum zugänglich. Nach HD-Abtastung vom ursprünglichen Filmmaterial liegen die 14 historischen "Tatorte" jetzt digitalisiert und mit Videotext-Untertiteln vor. Bis zum 25. September 2017 laufen die Filme wöchentlich montags um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen.



rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Wir gehen mit unseren Zuschauern auf Zeitreise und zeigen Krimigeschichten aus der lange geteilten Stadt. Es gibt ein Wiedersehen mit Paul Esser als Kommissar Kasulke oder Götz George, Vadim Glowna, Dieter Hallervorden, Ingrid van Bergen, Anita Kupsch, Marius Müller-Westernhagen. Das ist aufregende Fernsehgeschichte."



Der "Tatort: Der Boss" (1971) eröffnet die Reihe. Die Diebesclique um "Boss" Achim (Hugo Panczak) plündert immer wieder Pelzgeschäfte in Berlin. Dann wird der großspurige "Boss" bei einer riskanten Bootsfahrt an der deutsch-deutschen Grenze erschossen. Ein Fall für Kommissar Kasulke (Paul Esser) ... - Mit diesem Film beteiligte sich der SFB erstmals an der 1970 gestarteten ARD-Krimireihe.



In den weiteren "Tatorten" der Filmstaffel ermitteln die Kommissare Schmidt (Martin Hirthe), Behnke (Hans Peter Korff), Hassert (Ulrich Faulhaber), Walther (Volker Brandt) und Markowitz (Günter Lamprecht). Thematisch geht es nicht immer um Mord, sondern auch um Raub, Schutzgelderpressung, Fluchthilfe aus der DDR und Autoschieberei über die deutsch-deutsche Grenze.



"Tatort Classics" im rbb Fernsehen -alle Filme im Überblick:



Mo, 26.06.2017, 22.15 Uhr



Tatort "Der Boss"



1971 Buch: Johannes Hendrich, Regie: Heinz Schirk



Kommissar Kasulke (Paul Esser), Achim (Hugo Panczak), Uwe (Heribert Sasse), Peter (Ronald G. Nitschke)



Mo, 03.07.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Rattennest



1972 Buch: Johannes Hendrich, Regie: Günter Gräwert



Kommissar Kasulke (Paul Esser), Prickwitz (Dieter Hallervorden), Petra (Ingrid van Bergen), Jerry (Götz George), Der Dicke (Willy Semmelrogge)



Mo, 10.07.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Transit ins Jenseits



1976 Buch und Regie: Günter Gräwert



Kommissar Schmidt (Martin Hirthe), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Martin Poll (Götz George), Bremer (Marius Müller Westernhagen), Raffeiner (Gerd Baltus)



Mo, 17.07.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Feuerzauber



1978 Buch: Joachim Nottke, Regie: Fritz Umgelter



Kommissar Schmidt (Martin Hirthe), K.F. Kastrup (Günter Pfitzmann), Evi (Anita Kupsch), Georg Kastrup (Heinz Weiss)



Mo, 24.07.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Sterne für den Orient



1978 Buch und Regie: Günter Gräwert



Kommissar Behnke (Hans Peter Korff), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Kommissar Schumacher (Gerd Baltus)



Mo, 31.07.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Gefährliche Träume



1979 Buch und Regie: Günter Gräwert



Kommissar Behnke (Hans Peter Korff), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Erich Hartmann (Peter Schiff)



Mo, 07.08.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Beweisaufnahme



1981 Buch: Herbert Lichtenfeld, Regie: Peter Keglevic



Kommissar Walther (Volker Brandt), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Erich Melz (Dieter Thomas Heck), Susanne Roth (Mareike Carrière), Evi Pechelt (Leslie Malton)



Mo, 14.08.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Katz und Mäuse



1981 Buch: Joachim Nottke, Karl Heinz Knuth, Regie: Eberhard Itzenplitz



Kommissar Walther (Volker Brandt), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Sophie Schulte (Susanne Uhlen)



Mo, 21.08.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Sterben und sterben lassen



1982 Buch: Jens Peter Behrend, Regie: Peter Keglevic



Kommissar Walther (Volker Brandt), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Schrader (Vadim Glowna)



Mo, 28.08.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Fluppys Masche



1983 Buch: Joachim Nottke, Karl Heinz Knuth, Regie: Wolfgang Luderer



Kommissar Walther (Volker Brandt), Kommissar Hassert (Ulrich Faulhaber), Yasmin Wrangel (Sabine Sinjen), Wrangel (Peter Aust)



Mo, 04.09.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Freiwild



1984 Buch: Hein-Dieter Ziesing, Regie: Wolfgang Staudte



Kommissar Walther (Volker Brandt), Assistent Stettner (Helmut Gauss), Dr. Konrad Ansbach (Armin Mueller-Stahl), Brigitte Ansbach (Witta Pohl), Gerd Ansbach (Hans-Peter Hallwachs)



Mo, 11.09.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Blutwurstwalzer



1991 Buch: Horst Sczerba, Regie: Wolfgang Becker



Kriminalhauptkommissar Markowitz (Günter Lamprecht), Kommissar Pohl (Hans Nitschke), Alex (Jürgen Vogel), Bannasch (Heinz Hoenig)



Mo, 18.09.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Berlin - Beste Lage



1993 Buch und Regie: Matti Geschonneck



Kriminalhauptkommissar Markowitz (Günter Lamprecht), Kommissar Pohl (Hans Nitschke), Uhrmacher Edel (Gerry Wolff)



Mo, 25.09.2017, 22.15 Uhr



Tatort: Die Sache Baryschna



1994 Buch: Andreas Pflüger, Regie: Matti Geschonneck



Kriminalhauptkommissar Markowitz (Günter Lamprecht), Kommissar Pohl (Hans Nitschke), Manfred Muetow (Michael Degen), Sanieba (Idil Üner)



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) Presse und Information | Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de