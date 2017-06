New York und London (ots/PRNewswire) -



Rebar Systems, ein Innovator von Multi-Asset-Trading-Technologie der nächsten Generation, gab heute bekannt, dass es sein Flaggschiff-Produkt, die Plattform für Auftragsverwaltung und -ausführung ROME, mit der Trading- und Risikomanagement-Plattform von Orchestrade Financial Systems integriert hat. Als Ergebnis dieser Integration werden Hedgefondsmanager und Vermögensverwalter Zugriff auf eine vollständige Front- und Middle-Office-Lösung haben, die umfassende Trading-Workflows zwischen allen Produktarten weltweit nahtlos verwaltet. Das kombinierte Angebot bietet Asset-übergreifendes Portfolio-Management, Auftragsmanagement und Trading-Lösungen neben Funktionen für Echtzeit-Risiko, Middle Office und Compliance.



"Hedgefonds- und Vermögensverwalter haben zunehmend komplexere Aufgaben und stehen fundamentalen geschäftlichen und regulatorischen Herausforderungen gegenüber. Sie wenden sich jetzt mehr denn je an Branchenexperten und strategische Partner, um Lösungen für bestimmte geschäftliche Anforderungen zu erhalten. Durch unsere Integration mit Orchestrade haben wir einen komplementären Plattformanbieter gefunden, der es sich wie wir zur Aufgabe gemacht hat, eine flexible und innovative Technologie zu liefern, die Asset-übergreifende und komplexe Workflows vereinheitlicht", sagte Phil Cushmaro, CEO und Chairman von Rebar Systems.



"In Rebar Systems hat Orchestrade einen gleichgesinnten Partner gefunden, der gut positioniert ist, um die Branche der herkömmlichen Aging-Anbieter aufzurütteln. Die Partnerschaft bietet eine vollständig integrierte Lösung, die die meisten komplexen Situationen handhaben und dabei die Betriebskosten beträchtlich senken kann. Das Ergebnis ist ein sehr wettbewerbsfähiges Produktangebot für unsere Kunden", sagte Hakim Erhili, CEO und Gründer von Orchestrade.



Pressekontakt: - Pierre Kovacs COO Orchestrade UK pierre.kovacs@orchestrade.com 0752 5252 855 - Adam Striffler Head of Sales and Product Development von Rebar Systems (Astriffler@rebarsys.com)