Um die Brexit-Folgen abzumildern, könnte die künftige Regierung Großbritanniens das Steuerrecht umkrempeln. Das muss für die EU kein Nachteil sein.

Keine Frage: Nach der britischen Unterhauswahl werden die Brexit-Verhandlungen noch komplizierter. Noch ist unklar, ob das miserable Wahlergebnis von Regierungschefin Theresa May den Befürwortern eines harten Brexits in die Karten spielt oder die moderaten Kräfte stärkt. Doch ganz gleich, wer künftig die Regierungsgeschäfte in London führt: Für die Unternehmen wird bei den anstehenden Austrittsverhandlungen eines von besonderer Bedeutung sein - die Frage, welche Strategie die britische Wirtschaftspolitik nach dem Brexit einschlägt. Politiker aus anderen EU-Staaten befürchten, das Land könnte sich als Steuer- und Regulierungsoase vor den Toren der EU etablieren wollen und Unternehmen ebenso wie wohlhabende EU-Bürger mit steuerlichen Anreizen ins Land locken. Dies, so die Sorge, könnte negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und Steuereinnahmen der verbleibenden EU-Mitgliedstaaten haben.

Grundsätzlich müssen Staaten im Steuerwettbewerb abwägen: Senken sie den Steuersatz auf Unternehmensgewinne, verlieren sie Einnahmen aus der Besteuerung von Unternehmen, die ohnehin im Inland aktiv sind. Diesen Kosten steht der Ertrag in Form zusätzlicher Investitionen gegenüber, die durch niedrigere Steuern ins Land gelockt werden. Für kleine Staaten ist die heimische Wirtschaftsaktivität eher klein im Vergleich zu dem, was sich aus dem Ausland hinzugewinnen lässt. Deshalb lohnt sich eine Niedrigsteuerstrategie für sie eher als für große Länder; Irland ist dafür ein gutes Beispiel. Außerdem können niedrige Steuern Standortnachteile wie eine geografische Randlage ...

