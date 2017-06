Die Dresdner Staatsanwaltschaft will Frauke Petrys Abgeordnetenimmunität aufheben lassen. Sie wirft der AfD-Politikerin Meineid vor. Der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtags will noch in dieser Woche beraten.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat beim sächsischen Landtag die Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry beantragt. Hintergrund seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...