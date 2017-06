Bei BASF stehen spannende Zeiten an. Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, verweist auf mögliche Zukäufe, die BASF in den nächsten Wochen und Monaten tätigen könnte. Schließlich habe es im Chemiesektor drei große Fusionen gegeben. Dadurch könnten aus kartellrechtlichen Gründen einige für BASF interessante Sparten auf den Markt kommen. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um den Ölpreis der Sorte WTI, Royal Dutch Shell und Gazprom. Das Interview finden Sie HIER.