In der Medizintechnik werden viele Komponenten, wie zum Beispiel Spritzenzylinder, Spritzenkolben, IV-Set Komponenten, Verbindungsadapter oder Insulin-Pen-Komponenten in immer höheren Stückzahlen benötigt. Für die hierzu erforderlichen hochkavitätigen Spritzgießwerkzeuge kommt aufgrund der Kompaktheit und Angussqualität zumeist eine seitliche Anspritzungsvariante zum Einsatz. Aber nicht alle Varianten passen für jede Anwendung. Es gibt keine Allround-Seitenanspritzung, die für jeden Anwendungszweck geeignet ist. So wurden in der Vergangenheit eine ganze Reihe unterschiedlicher Konzepte für bestimmte Anwendungsgebiete oder gar einzelne Anwendungen entwickelt und optimiert.

Auch Schöttli, Diessenhofen, Schweiz, hat über die vergangenen Jahrzehnte verschiedene Seitenanspritz-Systeme entwickelt und ins Portfolio aufgenommen, sodass der Werkzeugbauer viele medizinische Anwendungen mit hauseigenen Systemen abdeckt. Und wo dies nicht möglich ist, kann gegebenenfalls auf den Pool der Muttergesellschaft Husky zurückgegriffen werden. In Anwendungsfällen, wo die eigenen Seitenanspritzsysteme keine ideale Lösung darstellen, bezieht das Unternehmen auch Systeme von anderen Anbietern, wenn diese für die Anwendung besser geeignet sind oder wenn der Kunde dies explizit wünscht. So beraten die Schweizer jeden Kunden individuell, um für jede Applikation und jedes zu verarbeitende Kunststoffmaterial die technisch und wirtschaftlich passende Lösung zu empfehlen. Dies gilt auch für Systemangebote aus Werkzeug, Spritzgießmaschine und Regelgerät.

Detaillösungen für seitliche Anspritzung

Für verschiedene Anwendungsbereiche hat Schöttli innovative Detaillösungen entwickelt. Beispielsweise das Pin Protection ...

