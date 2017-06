Berlin (ots) - Zum Wahlprogramm der Grünen erklärt der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland:



"Im Wahlprogramm der Grünen ist so gut wie kein gesunder Menschenverstand zu finden. Besonders absurd ist die Forderung, ab 2030 keine Kfz-Brennmotoren in Deutschland mehr zulassen zu wollen.



Das schadet der deutschen Wirtschaft und würde Millionen von Arbeitsplätze kosten. Bei den Grünen scheint es ab sofort zu heißen: Deutschland zuletzt.



Selbst wenn man sich die unsinnige Mühe macht, sich in den Wahnsinn der Grünen hineinzudenken: Das Ausland würde solch einen Unsinn niemals mitmachen, so dass mit dieser Maßnahme für unseren Planeten gar nichts gewonnen wäre.



Solche Forderungen sind darüber hinaus rundweg unseriös, da man heute noch nicht sagen kann, ob eine technische, ökonomische und ökologische Umsetzbarkeit überhaupt zu gewährleistet ist.



Wenn die Grünen glauben, mit solchen ideologiegetriebenen Phantastereien vernunftorientierte Menschen als Wähler gewinnen zu können, kann man nur sagen: Die spinnen, die Grünen!"



