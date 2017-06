Die amerikanische Investmentfirma W. P. Carey Inc. (ISIN: US92936U1097, NYSE: WPC) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Dies ist eine Steigerung um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,995 US-Dollar). Es ist die 19. jährliche Dividendenerhöhung in Folge seit dem Börsengang 1998. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit 4,00 US-Dollar aus. Dies ...

