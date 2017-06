Unterföhring (ots) -



- Sky Ticket bietet über 800 der besten Titel aus dem Bereich Doku und Factual Entertainment flexibel für jeden zum online streamen - Legenden der Kunst & Kultur, u.a. mit "Crazy about Tiffany's", "Peggy Guggenheim - Ein Leben für die Kunst", "Filmfestspiele von Cannes - Eine Legende", "The Art of the Joy of Sex" und viele mehr - Special "Superkunstjahr 2017", u.a. mit "Der Kaws Effekt", "Jeff Koons - Gratwanderung zwischen Kitsch und Kunst" oder "Alles ist Kunst" - Sky Ticket zu derzeit nur EUR 1.- für eine monatliche Testphase www.skyticket.de/artdokus



Unterföhring, 19. Juli 2017 - Kann man Kultur binge-watchen? Mit Sky Ticket kein Problem! Und das Beste: Für jeden Fan der schönen Künste ist etwas dabei. Denn über 800 der besten Titel rund um Design und Filmkunst, Musik und Fotografie, Architektur und Urban Arts, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzerte warten auf die Nutzer des Streaming-Dienstes von Sky.



Legenden der Kunst- & Kulturszene Nichts ist spannender, als das wahre Leben: Auf Sky Ticket berichten spannende Dokumentationen über den Werdegang von Menschen und Marken, die einen festen Platz in unserem kollektiven Gedächtnis haben. "Crazy about Tiffany's" erzählt beispielweise die Geschichte einer der berühmtesten und ältesten US-amerikanischen Marken. Seit Generationen erliegen Menschen auf der ganzen Welt dem Zauber der luxuriösen Schmuckstücke. Was macht den Mythos von Tiffany aus? Prominente Kunden, Lifestyle-Experten sowie Mitarbeiter antworten.



Sie verkehrte mit den bedeutendsten Künstlern ihrer Zeit, darunter Samuel Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock und Marcel Duchamp. Leben und Kunst schienen im Leben von Peggy Guggenheim (1898-1979) eine untrennbare Einheit zu bilden. In ihren letzten Jahren gab die legendäre Kunstsammlerin, Galeristin und Mäzenin Interviews, deren Tonbandaufnahmen lange als verschollen galten. Die Dokumentarfilmerin Lisa Immordino Vreeland fand sie wieder. Sie bilden die Grundlage dieses Porträts: "Peggy Guggenheim - Ein Leben für die Kunst"



Die Filmfestspiele von Cannes sind eines der wichtigsten Festivals der internationalen Filmbranche. Jedes Jahr wird dort die Palme d'Or verliehen. In entspannten und auch bewegend offenen Gesprächen erzählen zehn Preisträger, was die begehrte Auszeichnung für sie bedeutete: Jane Campion, Emir Kusturica, Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, die Brüder Dardenne, Martin Scorsese, Wim Wenders, Apichatpong Weerasethakul und Nanni Moretti. "Filmfestspiele von Cannes - Eine Legende" von Alexis Veller.



"The Joy of Sex" avancierte schon bald nach seinem Erscheinen 1972 zu einem Bestseller unter den Sexualhandbüchern. Das lag nicht zuletzt auch an den Illustrationen von Chris Foss. Über 40 Jahre später machte sich nun die Künstlerin und Illustratorin Julie Verhoeven an die Arbeit, Foss' Illustrationen neu zu interpretieren. Ganz nebenbei erkundete sie dabei moderne Einstellungen zum Sex und seiner künstlerischen Ausdrucksformen. Auch Foss kommt hier zu Wort und verrät Details zur Entstehung seiner berühmten Zeichnungen.



"Superkunstjahr 2017"-Special Documenta 14, Art Basel, die Biennalen in Venedig und Istanbul, Skulptur Projekte - wir befinden uns auf dem Höhepunkt des "Superkunstjahres", wie es nur alle zehn Jahre vorkommt. Auch auf Sky Ticket lässt sich moderne Kunst in all ihrer Pracht und Vielfalt genießen. Zum Beispiel mit der Doku "Der Kaws Effekt": Das vielfältige Schaffen von Brian Donnelly, besser bekannt unter seinem Künstlernamen KAWS, umfasst Graffitis, Gemälde, gigantische, an Comicfiguren erinnernde Skulpturen, Spielzeuge und Produktdesigns. Über Instagram, wo er über 600.000 Follower hat, kommuniziert er direkt mit seiner globalen Fangemeinde. In dieser Dokumentation spricht der 1974 geborene Künstler über seinen Erfolg.



Jeff Koons ist ein weiterer Vertreter der Pop-Kultur, dessen Oeuvre zwischen Kunst und Kommerz changiert. Er gilt als erfolgreichster Künstler der Gegenwart und ist dabei umstritten, wie kaum ein anderer. Für die Dokumentation "Jeff Koons - Gratwanderung zwischen Kitsch und Kunst" gewährte er Zugang zu seinem Studio in Manhattan. Außerdem verteidigt er seine Kunst gegen seine Gegner, die hier mit dem amerikanischen Kunstkritiker Matt Gleason eine prominente Stimme erhalten. Ein Film, der Koons' Fans und Kritiker gleichermaßen anspricht - und auch jene, die zu den Werken des amerikanischen Künstlers noch keine Meinung haben.



Den Diskurs um die Frage "Was ist Kunst" beantwortet eine weitere Doku schon im Titel: "Alles ist Kunst", denn: Kunst findet man überall, in Galerien und Museen ebenso wie in gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen. So die These. Um sie zu belegen, werden in dieser Dokumentation unterschiedlichste Produkte untersucht, darunter der revolutionäre Reebok-Sneaker "Timetanium". Man kann ihn als Kunstwerk ansehen oder bloß als Schuh.



Zudem ist dieses und alle anderen Programme von Sky Arts ab sofort auch mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket im Sky Entertainment Monatsticket zu derzeit nur EUR 1.- monatlich abrufbar.



Weitere Programmhighlights auf Sky Ticket: "Underground Art" "Magic City: Die Kunst der Straße" "Lascaux - Höhlenmalerei aus dem 3D-Drucker" "Blur - New World Towers" "Oasis: Supersonic" "Dior und Ich" "A Swan Lake" "Tadao Ando - Der Samurai Architekt"



Sky Arts Eigenproduktionen "John Malkovich: Just Call Me God" "Der Ring des Nibelungen" von den Bayreuther Festspielen 2016 "Art in the City" "Mix Up Art" "Palmyra - Aus Asche Auferstanden" "Master of Photography" (Staffel 1 und 2) "Kunst.Stoff" "Artists in Love" "Geheimnissvolles Italien" "Das Geheimnis des verlorenen Caravaggio"



Über Sky Ticket Sky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet mit sofortigem Zugriff auf das beste Sky Programm und ohne lange Laufzeit. Jeder ohne klassisches Sky Abo kann mit dem Online-TV-Angebot verschiedene Tickets buchen und die Inhalte im Web, auf Smartphones und Tablets, Spielekonsolen, Smart-TVs, Apple TV, Chromecast und der Sky TV Box ansehen. Sportfans haben die Wahl zwischen dem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket für das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster in Erstausstrahlung kurz nach dem Kinostart und mehr als 20 TV-Premieren pro Monat. Das Entertainment Monatsticket bietet die größten Serienhits, eine umfassende Auswahl ganzer Serienstaffeln von der ersten bis zur letzten Episode, Shows, Sky Arts, Kinderprogramme und Dokumentationen.



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



