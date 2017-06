Berlin (ots) -



Daniel Rademacher (37) wird neuer Nachrichtenchef bei der dpa. Er folgt auf Jens Dudziak, der als Deskchef und stellvertretender Ressortleiter in die Politik gewechselt ist. Rademacher, bisher Dienstleiter im Ressort Panorama und durch zahlreiche Einsätze in Breaking-News-Lagen erprobt, wird seine neue Stelle am 1. Juli antreten.



Die vier Nachrichtenchefs sind die wichtigste Entscheidungsinstanz im täglichen Geschäft der dpa. Sie steuern in Vertretung der Chefredaktion die Dienste der Agentur im In- oder Ausland in Wort, Bild, Audio, Video oder Grafik.



dpa-Chefredakteur Sven Gösmann betont: "Jede Position in der dpa ist wichtig, aber wenige haben eine solche Wirkung auf die Agentur, unsere Kunden und selbst die Leser wie die des Nachrichtenchefs." Es brauche besondere Journalisten wie Daniel Rademacher für diese Rolle.



Rademacher lernte nach seinem Studium der Geschichte, Anglistik und Politik das Nachrichtenhandwerk bei AP Deutschland. 2010 wechselte er zur dpa. Rademacher war Teilnehmer des Nachwuchsführungskräfte-Programms dpa-steps und des dpa-Zukunfts-Thinktank "Next Camp".



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.



