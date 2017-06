NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnen sich nach einer holprigen Vorwoche am Montag neue Rekorde ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,28 Prozent im Plus auf 21 445 Punkte. Das würde für den US-Leitindex eine neue Bestmarke bedeuten.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der US-Standardwerteindex zugelegt, während es an der Nasdaq nach unten gegangen war. Dabei hatten insbesondere Kursverluste bei Schwergewichten wie Apple oder Alphabet nach deren zuvor starken Lauf Sorgen über das Bewertungsniveau genährt. Für die Aktien von Apple und Alphabet ging es zum Wochenstart im vorbörslichen US-Handel nun um jeweils rund 1 Prozent nach oben.

Für Rückenwind sorgte an der Wall Street eine weltweit gute Aktienmarktstimmung. Bereits in Asien und Europa ging es nach oben. Hier stimmte der Wahlsieg des Lagers des reformwilligen neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Anleger optimistisch.

Ansonsten gibt die Konjunkturagenda zunächst nicht viel her. Im Wochenverlauf blicken die Investoren dann unter anderem auf Immobilienmarktdaten sowie auf Stimmungsdaten aus der Industrie sowie der Dienstleistungsbranche.

Die Aktien des Online-Händlers Amazon könnten ihre Rally vom Freitag fortsetzen. Sie legten vorbörslich um 0,80 Prozent zu. Vor dem Wochenende hatten die Papiere von der Ankündigung der Übernahme der US-Biosupermarkt-Kette Whole Foods profitiert. Die Kurse großer Einzelhändler wie Wal-Mart oder Costco waren indes eingeknickt. Anleger fürchten die Konkurrenz durch den Online-Riesen.

Der Flugzeugbauer Boeing überzeugte die Anleger mit Aufträgen auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris. Die Papiere stiegen vorbörslich um 0,79 Prozent./mis/das

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

