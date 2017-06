Le Bourget - Im scheinbar ewigen Konkurrenzkampf mit Airbus versucht der US-Flugzeugbauer Boeing mit einem verlängerten Mittelstreckenjet zu punkten. Das Flugzeug mit dem Namen 737-MAX-10 soll dank eines verlängerten Rumpfs bis zu 230 Passagiere fassen, kündigten Boeing-Konzernchef Dennis Muilenburg und der neue Verkehrsflugzeugchef Kevin McAllister zum Start der weltgrössten Luftfahrtmesse am Montag in Le Bourget bei Paris an.

Das sind zehn Menschen mehr als die bisher grösste Version 737-MAX-9. Der verlängerte Jet soll gegen den Airbus-Verkaufsschlager A321neo antreten, der bis zu 240 Menschen Platz bietet.

Bereits am Sonntag überraschte Airbus mit der geplanten Neuauflage des weltgrössten Passagierjets A380. Seit Montag können die Messebesucher selbst begutachten, wie die "A380plus" mit riesigen abgeknickten Flügelenden in Originalgrösse aussehen soll. Der Hersteller hat kurzerhand eine herkömmliche A380 mit echt wirkenden Attrappen dieser sogenannten Winglets ausgestattet, die mit 4,70 Meter rund dreimal so hoch sind wie die bisherige Konstruktion an den Flügelenden.

Airbus-Aktie nach A380-Nachricht auf Rekordhoch

Die erste A380plus könne im Jahr 2020 in den Liniendienst gehen, sagte A380-Marketingchef Frank Vermeire. Airbus will den Flieger aber nur aufmotzen, wenn es Bestellungen dafür gibt. Die verbesserte Aerodynamik soll die A380 vier Prozent sparsamer machen. Veränderungen im Innenraum schaffen Platz für 80 zusätzliche Fluggäste. Insgesamt sollen die Betriebskosten je Sitzplatz damit um 13 Prozent sinken. Airbus kämpft seit Jahren um neue Bestellungen für den weltgrössten Passagierjet ...

