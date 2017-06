Brüssel (ots) -



Der neue Bus setzt Maßstäbe in Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Funktionalität und Komfort



Anmoderation:



Brüssel heute Morgen. In die spektakulär gestaltete Halle auf dem Messezentrum rollen drei nagelneue Reisebusse der Tourismo-Reihe. Mercedes-Benz feiert die Weltpremiere seinen erfolgreichsten Busses: Er ist die Nummer 1 in Europa, fährt in 50 europäischen Ländern und in 23 Jahren wurden von ihm 26.000 Fahrzeuge verkauft. Und natürlich wurde Brüssel als Herz von Europa bewusst gewählt für diese Weltpremiere. Und zufällig fand der Event vor 120 Journalisten aus 24 europäischen Ländern in der Avenue de la Science statt, der Straße der Wissenschaft. Das passt zum neuen Stern am Bushimmel: Der Tourismo RHD - RHD steht für Reisehochdecker - wurde von den Entwicklungsingenieuren mit allem ausgestattet, was in Punkto Technik und Hightech heute möglich ist, sagt Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses:



O-Ton Hartmut Schick



Das ist bei unserem neuen Tourismo eine Kombination. Eine Kombination aus Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ein Reisebus muss nämlich in allen drei Disziplinen gut sein. Fahrgäste verlangen Komfort, Fahrer wünschen sich Bedienungsfreundlichkeit und für Unternehmen muss sich ein Bus rechnen. Und für alle drei Gruppen steht Sicherheit ganz vorne an. Der neue Mercedes-Benz Tourismo ist in allen Punkten erstklassig. (0'31)



Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse. Und was für Pkw, Transporter und Lkw gilt, das gilt natürlich ganz besonders für Busse, in denen bis zu 70 Menschen sitzen und auf die jahrzehntelange Erfahrung von Mercedes-Benz vertrauen. Das Unternehmen verfolgt die Vision des unfallfreien Fahrens. Als konsequente Umsetzung des Sicherheitsgedankens deckt das integrale Sicherheitskonzept von Mercedes-Benz alle Phasen automobiler Sicherheit ab: von der Fahrsicherheit über das Meistern kritischer Situationen bis hin zum Unfallschutz und der Minimierung von Unfallfolgen.



O-Ton Hartmut Schick



Reisebus-Unternehmen finden Sicherheit immer wichtiger. Wir statten den Tourismo zum Beispiel mit dem Active Brake Assist 3 aus. Er warnt vor Hindernissen auf der Fahrbahn und leitet im Notfall automatisch eine Vollbremsung ein. Damit kann der neue Tourismo Unfälle aktiv vermeiden. Oder nehmen sie den Aufmerksamkeits-Assistenten: Er meldet sich rechtzeitig, falls der Fahrer müde wird. Fahrgäste können also beruhigt einsteigen, der neue Mercedes-Benz Tourismo ist der sicherste Reisebus seiner Kategorie. (0'34).



Wichtig für die Neuentwicklung eines Busses sind natürlich die Anforderungen der Fahrgäste. Die erwarten bequemes Reisen mit hohem Komfort. Der neue Tourismo schlägt dabei ein ganz neues Kapitel auf. Schon der Einstieg ist breiter und bequemer und damit auch sicherer. Die Stehhöhe von über zwei Metern reicht auch großgewachsenen Passagieren aus. Die Sitze sind auf 15 Zentimeter hohen Podesten angeordnet, das gewährleistet bequemes Aufstehen und Platznehmen auch für weniger gelenkige Fahrgäste. Und eine Brüstungshöhe von 75 Zentimeter sichert den Fahrgästen eine gute Aussicht durch die Seitenfenster. Und wenn die Fahrgäste erst einmal Platz genommen haben, geht es mit dem Komfort genauso weiter:



O-Ton Hartmut Schick



Mit der neuen vollautomatischen Klimaanlage des Tourismo erreichen wir gleichmäßig angenehme Temperaturen von der ersten bis zur letzten Sitzreihe. Zweites Beispiel: Die neue Softline-Bestuhlung hat eine exklusive Polsterung mit einem Rautenmuster wie eine Mercedes-Benz E-Klasse oder S-Klasse. Zusammen mit den verstellbaren Komfort-Kopfstützen genießen Fahrgäste einen wirklich herausragenden Sitzkomfort. Dritter Punkt: Der Tourismo ist auf Wunsch vernetzt. Über den Coach MediaRouter sind die Fahrgäste mit ihren Endgeräten stets online. Im Tourismo sitzen die Fahrgäste bequem in einem angenehmen Klima und sind vernetzt - was will man unterwegs mehr? (0'43)



Und noch etwas ist wichtig: eine herausragende Wirtschaftlichkeit. Dank verbesserter Aerodynamik, einem cw-Wert von sagenhaften 0,33, reduziertem Gewicht und verbessertem Antriebskonzept ist der neue Tourismo ein extrem umweltfreundliches Fahrzeug:



O-Ton Hartmut Schick



Der Tourismo verbraucht bis zu sieben Prozent weniger Diesel als sein Vorgänger und damit ist er der sparsamste und sauberste Reisebus. (0'10)



Abmoderation:



Der neue Tourismo RHD löst nach elf Jahren den meistgebauten Hochdecker-Reisebus Europas ab. Serien¬start des Fahrzeugs, das heute Weltpremiere in Brüssel feierte, ist im Juli. Bis Ende 2017 läuft die Fertigung aller Modelle an.



