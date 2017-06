Das Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) genannte generative Fertigungsverfahren wurde zur vorzeitigen Herstellung zertifizierter und normgerechter Bauteile eingesetzt

Heute hatNorsk Titanium AS, ein Anbieter von Titanbauteilen nach generativen Fertigungsverfahren, die erste (fristgerechte) Lieferung von Bauteilen mit FAA-Zulassung bekannt gegeben, die in die Boeing 787 (Dreamliner) eingebaut werden sollen. Dieser wichtige Meilenstein ist der Beweis für die Fabrikationsreife der Technologie namens Rapid Plasma Deposition™, die somit den Wettbewerb gegen herkömmliche Fertigungsverfahren aufnimmt.

"Die Auslieferung dieser ersten drei Teilenummern stellt mit der Eignungsfeststellung durch den OEM, der Zertifizierung durch die FAA und der Fähigkeit zur Überführung in die Produktion unter Erfüllung der Kosten-, Qualitäts- und Liefererwartungen des Kunden einen wesentlichen Fortschritt für generative Fertigungsverfahren dar. Dass Norsk Titanium bereits nach einem erheblich kürzeren Zeitrahmen geliefert hat, weist umso stärker auf die zusätzlichen Kostenvorteile hin, die für Kunden durch generative Fertigungsverfahren entstehen: Verkürzung von Durchlaufzeiten, geringere Bestandsanforderungen und gesicherte Kontinuität in Bezug auf Ersatzteile in der Zukunft", so Warren M. Boley, Jr., Präsident und Chief Executive Officer von Norsk Titanium.

Diese und weitere Bauteile nach generativen Fertigungsverfahren werden vom 19. bis 25. Juni 2017 am Stand von Norsk Titanium in Halle 1, Bereich H299, auf der Pariser Luftfahrtschau in Le Bourget ausgestellt, zusammen mit einem maßstabsgetreuen Modell der patentierten "Rapid Plasma Deposition"™-Maschine MERKE IV™ des Unternehmens, mit der die zukunftsweisenden Bauteile gefertigt wurden.

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer von Titanstrukturbauteilen nach generativen Fertigungsverfahren für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtindustrie durch seinen patentierten Prozess unter der Bezeichnung Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD™ ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Strukturtitan in 3D-Druck, mit dem Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Landesverteidigung und Industrie wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten realisieren können. www.norsktitanium.com

