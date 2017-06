Baden-Baden / Ludwigsburg (ots) -



1. Juli 2017, Ludwigsburger Schlossfestspiele: Nachwuchstrompeter Simon Höfele und Pianist Frank Dupree / Ausstrahlung am 25. Juli im "SWR2 Mittagskonzert"



Simon Höfele, Nachwuchstrompeter und "SWR2 New Talent", ist am 1. Juli bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen zu Gast. Der Gewinner des deutschen Musikwettbewerbs 2016 spielt Werke von Arthur Honegger, Théo Charlier, Alexander Skrjabin, George Enescu, Vassily Brandt und George Antheil. Begleitet wird er dabei von Pianist Frank Dupree, ebenfalls Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs. SWR2 zeichnet das Konzert "Junge Klänge: Metropolitan Trumpet" auf. Der Mitschnitt wird am Dienstag, 25. Juli 2017, um 13:05 Uhr im "SWR2 Mittagskonzert" gesendet. Der 23-jährige Jungtrompeter Höfele, der seit 2016 drei Jahre lang vom SWR gefördert wird, ist außerdem in der Magazin-Sendung "SWR2 Cluster" am Mittwoch, 28. Juni, um 15:05 Uhr zu Gast.



Zwischen Klassik und Popkultur



Bei den Schlossfestspielen begeben sich die jungen Musiker gemeinsam auf die Spuren der Musik des frühen 20. Jahrhunderts mit ihren pulsierenden Metropolen Moskau, Paris und New York. Mit den romantisch geprägten Bravourstücken für Trompete von Théo Charlier und Willy Brandt, mit George Gershwins epochemachender "Rhapsody in Blue" und mit der Trompetensonate des vor allem für seine Filmmusiken bekannten Exzentrikers George Antheil wollen sie die Mauern zwischen Popkultur und Konzertsaal abtragen.



Studium an der Musikhochschule Karlsruhe Simon Höfele studiert bei Reinhold Friedrich an der Karlsruher Musikhochschule, spielt in großen Orchestern wie dem Concertgebouworkest Amsterdam und konzertiert solistisch mit dem Mahler Chamber Orchestra, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen oder dem Beethoven Orchester Bonn. Besonders interessiert sich Höfele auch für zeitgenössische Musik und pflegt einen intensiven Austausch mit Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit, um das Repertoire für Trompete stetig um anspruchsvolle Literatur zu erweitern. Seit 2016 ist er "SWR2 New Talent" und tritt im Radio sowie auf Festivals und Konzertreihen des Südwestrundfunks auf. In der Saison 2017/2018 gibt er sein Debüt beim SWR Symphonieorchester.



Das Konzertprogramm in Ludwigburg



Arthur Honegger: Intrada für Trompete und Klavier Théo Charlier: Premier Solo de Concours für Trompete und Klavier Alexander Skrjabin: Vers la flamme für Klavier op. 72 George Enescu: Légende für Trompete und Klavier Vassily (Willy) Brandt: Konzertstück für Trompete und Klavier Nr. 2 Es-Dur op 12 George Antheil: Sonate für Trompete und Klavier George Gershwin: 2 Préludes für Klavier sowie Rhapsody in Blue für Klavier und Orchester, bearbeitet für Trompete und Klavier von Timofej Dokshitser



Veranstaltungshinweis



Ludwigsburger Schlossfestspiele Samstag, 1.7.2017, Einlass ab 19:15 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr Residenzschloss Ludwigsburg/Ordenssaal Karten telefonisch unter 07141 939 636 oder unter www.schlossfestspiele.de



