IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions im fortgeschrittenen Bieterverfahren bei Smart City-Projektausschreibungen in Indien

Carl Data Solutions im fortgeschrittenen Bieterverfahren bei Smart City-Projektausschreibungen in Indien

Vancouver, British Columbia, den 18. Juni 2017 - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen) nimmt zurzeit an einer Ausschreibung für zwei unterschiedliche Infrastrukturprojekte in Bhopal teil, einer der ersten Smart Lighthouse-Städte Indiens.

Die Kooperation mit Export Development Canada und dessen indischen Handelsdelegierten sowie die jüngste Übernahme von AB Embedded Systems Ltd. (AB Embedded), das auch über eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft in Indien verfügt, bringt Carl Data in eine günstige Lage, um einen Teil der 20 Milliarden Kanadischen Dollar zu erhalten, die für die Smart City-Entwicklung genehmigt wurden.

Bhopal gilt aufgrund seiner zahlreichen künstlich angelegten und natürlichen Seen als eine der grünsten Städte Indiens. Sie ist eine der ersten von 100 Städten in ganz Indien, die für die landesweite Smart City-Initiative ausgewählt wurden.

Leider sind in manchen Gebieten nur zwölf Prozent mit einer Kanalisation ausgestattet und die meisten unbehandelten Abwässer werden in Flüsse, Teiche oder Seen abgelassen, die gleichzeitig als Hauptquelle der städtischen Wasserversorgung fungieren. Es gibt bereits Pläne, die Abwasserüberwachung aufzurüsten. Aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres konkurrenzfähigen Preises wird dabei die FlowWorks-Software mit der Anwendung von Carl Data in Erwägung gezogen.

Die Aufbereitung von Feststoffabfall wird zu einem immer dringlicheren Thema, zumal ein Großteil davon einfach im Umfeld von Stadtgebieten entsorgt wird. Carl Data hat eine leistungsstarke Lösung für effiziente Feststoffabfall-Beseitigungssysteme entwickelt, die die Anwendung der von Carl unterstützten FlowWorks-Software sowie die Hardware und Telemetrie von AB Embedded umfasst.

Greg Johnston, CEO von Carl Data Solutions, sagte: Wir freuen uns über diese Smart City-Möglichkeiten in Bhopal. Die Beteiligung zu Beginn einer solch großen, landesweiten Initiative zur Aufrüstung der Infrastruktur bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, unser BDaaS für das IIdD anzupassen und anzuwenden.

Kapil Mohorta, International Trade Commissioner für Kanada, erklärte, warum sich Carl Data in einer günstigen Lage befindet, einen Vertrag im Rahmen der Smart City-Initiative zu erhalten: AB Embedded Systems war auf dem indischen Markt äußerst aktiv und hat auf Anfragen umfassend und rechtzeitig reagiert.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, -speicherungs- und -analyselösungen für Datenzentren. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie ETS - entwickelt Carl weiterhin Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Die Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com.

Über AB Embedded Pvt. Ltd.

AB Embedded Pvt. Ltd. setzt seit 2006 Projekte im Bereich des Hardware- und Software-Designs in Calgary (Kanada) um. Da seine integrierten Systeme für die Durchführung spezifischer Aufgaben konzipiert werden, können seine Entwicklungstechniker sicherstellen, dass die Kosten, die Stromversorgung, die Größe, die Leistung und die Zuverlässigkeit für den Kunden optimiert werden. Ihre intelligenten Kontrollsysteme und Geräte werden eigens für das Wasser- und Abfallmanagement sowie für die industrielle Kontrolle und Überwachung unter allen Witterungsbedingungen hergestellt.

Die leistungsstarken, äußerst effizienten Kontrollsysteme von AB Embedded sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres geringen Stromverbrauchs die erste Wahl für die Öl- und Gasbranche. AM Embedded setzt auf kontinuierliche Innovation. Es revolutioniert die Art, wie Techniker integrierte Systeme für Automations-, Mess- und integrierte Anwendungen entwickeln, prototypisieren und anwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ab-embedded.com.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kimberly Bruce Corporate Communications Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40099 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40099&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14217 31037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA1421731037

AXC0170 2017-06-19/15:16