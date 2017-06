Lieber Leser,

Airbus hat in dieser Woche auf der Flugzeugmesse in Le Bourget eine Modifikation des Langstreckenflugzeugs A380 vorgestellt, das die Bezeichnung "A380 plus" tragen soll. Damit versucht Airbus die geringe Nachfrage nach Langstreckenflugzeugen zu kompensieren und der Forderung der Kundschaft nach geringerem Energieverbrauch einigermaßen gerecht zu werden. Das modifizierte Modell soll abgeknickte Flügel bekommen, zudem sollen die Kabinen mehr Platz für Passagiere ... (Rami Jagerali)

