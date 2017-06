Der Vormarsch großer Konzerne in der digitalen Wirtschaft bedroht das Prinzip der Konkurrenz. Doch nicht alle glauben, dass das wirklich schlimm ist.

Der Oldenburger Unternehmer Joachim Hoepp ist ein großer Freund des Wettbewerbs. Der Inhaber der Ladenkette Nanu-Nana verehrt den Ökonomen Joseph Schumpeter und weiß um die Bedeutung von Innovationen auf etablierten Märkten. Die Großinvestition aber, die sich im 70 Kilometer entfernten Örtchen Achim anbahnt, hält Hoepp, der sein Geld mit Geschenkartikeln und Wohnaccessoires verdient, für eine unfaire Attacke. Der Onlinehändler Amazon will dort ein riesiges Verteilzentrum hochziehen. "Die Expansion von Amazon kann für den stationären Einzelhandel dramatische Folgen haben", fürchtet Hoepp, "Es droht ein flächendeckendes Ladensterben - und ein Amazon-Monopol in Deutschland." Der US-Konzern zahle hier so gut wie keine Steuern, der Mittelständler hingegen müsse einen stattlichen Teil des Gewinns an den Fiskus durchreichen. Hoepp: "Das ist unfairer Wettbewerb."

Amazon, Alphabet, Apple - die wachsende Markt-, Kunden- und Finanzmacht der Techkonzerne schürt Ängste, der neue Plattformkapitalismus könne in ein Zeitalter der Monopole führen. Weil digitale Güter zu geringen Kosten gehandelt werden und keine Kapazitätsengpässe kennen, so das Argument, entstehen "Alles oder nichts"-Märkte, auf denen sich der aggressivste oder beste Wettbewerber durchsetzt. Anders als etwa viele Maschinenbauer, die mit viel Kapital und Personal Unikate für kleine Konkurrenzmärkte herstellen, kann eine Plattform wie etwa Airbnb mit einer guten Idee, minimalem Geldeinsatz und zwei Dutzend Mitarbeitern in kurzer Zeit einen Kontinent erobern.

"Ist es an der Zeit, Google zu zerschlagen?", fragt die "New York Times", während der "Economist" bereits in schöner Zweideutigkeit die Antwort liefert: "Wir haben ein Riesen-Problem." Auch der ehemalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat Google bereits vor einem Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung gewarnt - und mit der Entflechtung der Konzerne gedroht.

Ökonomisch betrachtet ist die Analyse allerdings kompliziert. Viele warnen - aber längst nicht alle. "Auf vielen digitalen Märkten besteht ein Trend zum Monopol. Die großen Player haben nicht nur auf ihren eigenen Märkten eine große Macht, sondern mit ihrer Größe und Kapitalkraft auch darüber hinaus", sagt Achim Wambach, Vorsitzender der Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. Dann aber formuliert er einen für Volkswirte überraschenden Satz: "In der Plattformökonomie kann ein Monopol die richtige Marktform sein." Der Grund: Die Plattform gleiche einer Infrastruktur - und es käme ja auch niemand auf die Idee, zwei parallele Bahn- oder Stromnetze zu unterhalten. "Es ist Unternehmen nicht verboten, dominant zu sein", so Wambach: "Es ist nur verboten, die Dominanz ...

