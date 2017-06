Nach dem grünen Licht aus Brüssel gab es die konstituierende Sitzung des Kuratoriums des neu errichteten Entsorgungsfonds im Bundeswirtschaftsministerium. Erste und wichtigste Aufgabe der Stiftung wird es nun sein, Geldmittel in Höhe von rund 24 Milliarden Euro von den AKW-Betreibern in Deutschland Anfang Juli 2017 zu vereinnahmen und zu sichern.Im Bundeswirtschaftsministerium konstituierte sich am Montag die Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung". Am Freitag hatte die EU-Kommission das Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung beihilferechtlich ...

