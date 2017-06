Hamburg (ots) - Der frühere "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann, enger Freund und Vertrauter des am 16. Juni verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl, fordert die Umbennung des größten deutschen Flughafens in Helmut-Kohl-Flughafen. Dabei verweist Diekmann auf die Flughäfen in Hamburg, München und dem in Entstehung befindlichen neuen Berliner Flughafen, die die Namen von ehemaligen deutschen Politikern tragen - in München ist Namenspate Franz-Josef Strauß, in Hamburg Helmut Schmidt und in Berlin Willy Brandt.



Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/4cn



OTS: kress.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18686.rss2



Pressekontakt: Bülend Ürük Chefredakteur Twitter: www.twitter.com/buelend chefredaktion@newsroom.de www.kress.de