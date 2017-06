Erfurt (ots) - Der von VISION KINO und KiKA verliehene Drehbuchpreis Kindertiger geht 2017 in die zehnte Ausschreibungsschreibungsrunde: Auch in diesem Jahr würdigt der mit 20.000 Euro dotierte Preis, initiiert und gestiftet von der Filmförderungsanstalt FFA, die Autorin oder den Autoren eines Kinderfilm-Drehbuchs, das bereits verfilmt und im Kino gezeigt wurde. Zunächst muss jedoch eine kritische Kinderjury überzeugt werden: Fünf Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren entscheiden über die Gewinnerin oder den Gewinner. Im vergangenen Jahr wurde Gerrit Hermans für das Drehbuch zu "Der kleine Ritter Trenk" ausgezeichnet.



Bis zum 30. Juni 2017 können Autorinnen und Autoren, Produzentinnen und Produzenten sowie Verleihunternehmen bei VISION KINO deutschsprachige Drehbücher von Kinderfilmen einreichen, deren Kinoauswertung zwischen dem 1. Juli 2016 und 30. Juni 2017 liegt und die von der FSK ohne Altersbegrenzung oder ab sechs Jahren freigegeben wurden. Aus allen eingereichten Drehbüchern nominiert zunächst ein Expertengremium drei Drehbücher, unter denen anschließend die fünfköpfige Kinderjury das gelungenste Werk auswählt. Der Gewinner wird von der Kinderjury bei der Eröffnung der SchulKinoWoche Berlin im November bekannt gegeben.



Die Mitglieder der Kinderjury werden noch gesucht: Interessierte Jungen und Mädchen zwischen neun und 13 Jahren können sich bis 17. Juli 2017 für diese verantwortungsvolle Aufgabe bewerben - alle Infos auf: kika.de/timster. Wie auch in den vergangenen Jahren entscheiden sie, welcher Autor oder welche Autorin das Preisgeld erhält.



Weitere Informationen zum Kindertiger, den VISION KINO und KiKA seit 2008 verleihen, Einreichungskriterien und Bewerbungsmodalitäten für die Kinderjury finden Sie auf kika.de/timster sowie auf visionkino.de.



