Original-Research: artec technologies AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu artec technologies AG Unternehmen: artec technologies AG ISIN: DE0005209589 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,45 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Gode CFA, Marcel Goldmann Aufbau des Cloud-Geschäfts eröffnet hohes Wachstumspotenzial; Umsatz- und Ergebnis jedoch zunächst belastet; Mittelfristig deutliche Skaleneffekte zu erwarten Die artec technologies AG hat im GJ 2016 begonnen das Geschäftsmodell zu erweitern. Im ersten Schritt wurden die beiden Softwareplattformen für die Videoüberwachung (MULTIEYE) und den Broadcast-Bereich (XENTAURIX) auf den neusten technologischen Stand gebracht. Im laufenden Jahr wird für XENTAURIX eine Cloud-Lösung aufgebaut. Diese soll in Zukunft das Projektgeschäft ergänzen und aufgrund der Skalierbarkeit zum Ertragsmotor werden. Im GJ 2016 erzielte artec Umsatzerlöse in Höhe von 2,47 Mio. EUR und damit 28,7% weniger als im Vorjahr. Diese Entwicklung war vor allem auf gebundene Mitarbeiterkapazitäten für die Weiterentwicklung der Software und Technologieplattformen zurückzuführen, jedoch sollten die Anstrengungen das Unternehmen in eine aussichtsreiche Position für die kommenden Jahre gebracht haben. Aufgrund der beschriebenen Fokussierung auf die technologische Entwicklung lag auch das operative Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert. So betrug das EBITDA -0,11 Mio. EUR nach 1,03 Mio. EUR im Vorjahr. Einhergehend mit dem erfolgreichen Aufbau des Cloud-Geschäfts, wo bereits ein wichtiger internationaler Referenzkunde gewonnen werden konnte, spricht artec heute nicht nur einen viel größeren Kundenkreis an. Vielmehr wird sich das Geschäftsmodell verändern. Dies eröffnet zusätzliches Umsatzpotenzial. Mit zunehmendem Anteil des Cloud-Geschäfts werden die Umsatzerlöse stabiler und planbarer, was die Umsatzvolatilität in Zukunft senken dürfte. Auch die wiederkehrenden Wartungs- und Serviceerträge dürften mit steigender Anzahl an realisierten Projekten eine zunehmende Rolle spielen. Das GJ 2017 sollte ein Übergangsjahr sein. Vor dem Hintergrund des Aufbaus des Cloud-Geschäfts erwarten wir eine flache Umsatzentwicklung gegenüber 2016. Das EBITDA sollte leicht negativ sein. Im Jahr 2018 sollte dann der Turnaround gelingen. Insbesondere die hohe Skalierbarkeit der Cloud-Sparte sollte sich in den kommenden Jahren bemerkbar machen, so dass wir mit einem EBITDA von 0,41 Mio. EUR für 2018 und 1,53 Mio. EUR für 2019 rechnen - Tendenz weiter steigend. Hinsichtlich der erwarteten EBITDA-Marge von über 30% haben wir unsere grundsätzliche Erwartungshaltung die Rentabilität der artec betreffend unverändert belassen. Weiterhin messen wir der XENTAURIX-Technologie ein hohes Potenzial bei, das über die kommenden Jahre gehoben werden kann. Durch die Weiterentwicklung der Lösung hat sich zunächst eine Verschiebung der Materialisierung ergeben. Dies ist jedoch als positiv einzustufen, da die Weiterentwicklung die Alleinstellung und technologische Marktführerschaft des Unternehmens nochmals gefestigt haben dürfte. Auf Basis der angepassten Prognosen für die GJ 2017-2019 haben wir unser Kursziel für die artec technologies AG von zuvor 8,20 EUR auf 6,45 EUR gesenkt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergeben sich daraus unverändert ein hohes Kurspotenzial und damit weiterhin das Rating KAUFEN. Das laufende Geschäftsjahr sollte durch den Aufbau des Cloud-Geschäfts die Grundlage für ein dynamisches Umsatzwachstum ab 2018 bilden. Mittel- und langfristig sind wir davon überzeugt, dass die artec technologies AG deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreichen kann. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15323.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,5b,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005209589

AXC0182 2017-06-19/15:46