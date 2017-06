Das namhafte Luftfahrtunternehmen GA Telesis, LLC (oder kurz das "Unternehmen") hat den Abschluss einer neuen syndizierten Kreditlinie über fünf Jahre in Höhe von 225 Mio. USD bekannt gegeben, die von HSBC Securities USA und der Fifth Third Bank als Konsortialführern arrangiert wurde. Das Unternehmen strebte ursprünglich eine neue Kreditlinie über 200 Mio. USD an. Aufgrund des überwältigenden Interesses vonseiten bestehender und neuer Banken vergrößerte das Unternehmen die Kreditlinie jedoch und handelte dabei bessere Konditionen als zuvor aus.

An der Kreditlinie sind sieben globale, überregionale und regionale Banken beteiligt, wobei die HSBC Bank USA als Verwaltungsstelle agiert. Bei der Kreditlinie handelt es sich um die Refinanzierung einer bestehenden Kreditlinie gegen Besicherung mit Bilanzvermögen in Höhe von 150 Mio. USD unter HSBC, die 2018 auslaufen sollte. Die neue Kreditlinie umfasst eine höhere Darlehenssumme, eine längere Laufzeit sowie mindestens so gute, wenn nicht bessere Preisbestimmungen und Konditionen als die aktuelle Kreditlinie und wird durch eine größere und vielfältigere Bankengruppe gestützt. Der Erlös aus der Kreditlinie wird für allgemeine Unternehmenszwecke, Übernahmen und die Finanzierung von zukünftigem Wachstum verwendet. Die fünfjährige Laufzeit und die konkurrenzfähigen Kreditkosten werden für finanzielle Stabilität sorgen und dem Unternehmen erlauben, längerfristige Übernahmeentscheidungen zu treffen.

"Wir sind hoch erfreut über das Ergebnis dieses Konsortialprozesses", sagte Alvin Khoo, Chief Financial Officer. "Wir waren überwältigt von dem großen Interesse vonseiten unserer bestehenden Kreditgeber an einer Erweiterung ihrer Positionen sowie von der Anzahl neuer Banken, die eine Bankbeziehung mit GA Telesis eingehen wollten. Diese Kreditlinie verleiht unserem Unternehmen zusätzlich zu unseren regressfreien Kreditlinien und unseren verwalteten Kapitalanlagen erhebliche finanzielle Flexibilität zur Ausführung unseres Geschäftsplans."

"HSBC und Fifth Third leisteten entscheidende Führungsarbeit, indem sie auf unsere starke Finanzleistung und hohe Kreditqualität aufmerksam machten", sagte Abdol Moabery, President und Chief Executive Officer von GA Telesis. "Die Leistungen und ergebnisorientierten Erfolge des Unternehmens führten letztlich zu einer wesentlichen Überzeichnung und besseren Konditionen, mit denen wir für die Zukunft außerordentlich gut aufgestellt sind."

Über GA Telesis:

GA Telesis ist der internationale Anbieter integrierter Luftfahrtlösungen für die Luft- und Raumfahrtbranche. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Realisierung besserer Leistungen und schafft dafür maßgeschneiderte, facettenreiche Lösungen, für die es seine Kenntnisse bei der Strukturierung von Vermögenswerten mit Lösungen für Komponentenlieferketten und Instandhaltungsdiensten für Flugzeugtriebwerke, -systeme und -komponenten zusammenführt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.gatelesis.com.

