Baden-Baden (ots) - Dienstag, 20. Juni 2017 (Woche 25)/19.06.2017



WH-Vermerk bitte streichen!



00.55 ALFONS und Gäste



Zu Gast: 'Die Feisten' und Frank Sauer



Mittwoch, 21. Juni 2017 (Woche 25)/19.06.2017



Tagestipp



20.15 betrifft: Kampf dem Gelenkschmerz - Was tun bei Arthrose?



Schmerzen beim Aufstehen, "eingerostete" Knie, schmerzende Hüften oder Schultern und ein Knirschen in den Gelenken: Etwa sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose oder "Gelenkverschleiß". Viele kämpfen sich durch verschiedene Therapien, bevor es dann doch heißt: ein künstliches Gelenk muss her. "betrifft" stellt verschiedene Methoden vor, die versprechen, eine Operation zumindest um viele Jahre hinauszuzögern - wenn nicht sogar ganz zu vermeiden.



Spritzen mit Hyaluronsäure zum Beispiel können die oft unerträglichen Schmerzen durchaus eine Weile lindern. Manche Kliniken kombinieren die Therapie zusätzlich noch mit "Plättchenreichem Plasma" (PRP) und berichten von guten Erfolgen. Ganz ohne Injektionen kann auch ein mechanischer Gelenk-Extender Schmerzen lindern und ein künstliches Kniegelenk hinauszögern.



Wenn es dann doch nicht mehr geht, muss es heutzutage auch keineswegs immer gleich ein komplett neues Kniegelenk sein. In der Orthopädischen Gelenkklinik Gundelfingen zum Beispiel werden Kniegelenk-Teilprothesen eingesetzt, in denen nur die Bereiche des Knies ersetzt werden, die tatsächlich geschädigt sind. Das ist eine viel schonendere Operation, die auch die umliegenden Nerven intakt lässt, wodurch die Bewegungssteuerung erhalten bleibt.



"betrifft: Kampf dem Gelenkschmerz - Was tun gegen Arthrose?" zeigt neue Methoden im Kampf gegen den Verschleiß der Gelenke.



Freitag, 23. Juni 2017 (Woche 25)/19.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von MO) Entlang der Nette Erstsendung: 05.09.2014 in SWR/SR



Freitag, 23. Juni 2017 (Woche 25)/19.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



20.15 (VPS 20.14) Expedition in die Heimat Familien-Power aus den Löwensteiner Bergen Moderation: Annette Krause



Montag, 26. Juni 2017 (Woche 26)/19.06.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



08.50 (VPS 08.49) BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von FR) Familien-Power aus den Löwensteiner Bergen Erstsendung: 23.06.2017 in SWR/SR Moderation: Annette Krause



Donnerstag, 29. Juni 2017 (Woche 26)/19.06.2017



Geänderten Titel für RP beachten!



18.15 RP: Die Rezeptsucherin: Oppenheim



Freitag, 30. Juni 2017 (Woche 26)/19.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von FR) Familien-Power aus den Löwensteiner Bergen Erstsendung: 23.06.2017 in SWR/SR Moderation: Annette Krause



Donnerstag, 06. Juli 2017 (Woche 27)/19.06.2017



Geänderten Titel für RP beachten!



18.15 RP: Die Rezeptsucherin: Alzey



Dienstag, 11. Juli 2017 (Woche 28)/19.06.2017



23.00 So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker, gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen die beliebtesten "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus den "befreundeten" Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste dieser Sendung sind Begge Peder, Franziska Wanninger, Senkrecht und Pusch und Franz Kain.



Donnerstag, 13. Juli 2017 (Woche 28)/19.06.2017



Geänderten Titel für RP beachten!



18.15 RP: Die Rezeptsucherin: Rodt unter Rietburg



Dienstag, 18. Juli 2017 (Woche 29)/19.06.2017



23.00 So lacht der Südwesten



Populäre Comedians, hochkarätige Komiker, gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen die beliebtesten "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus den "befreundeten" Regionen Highlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste dieser Sendung sind Alice Hoffmann und Bettina Koch.



Freitag, 21. Juli 2017 (Woche 29)/19.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



20.15 (VPS 20.14) Expedition in die Heimat Unterwegs im Fränkischen Seenland Moderation: Annette Krause



Samstag, 22. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Korrigierten Programmablauf beachten!



00.45 Mord mit Aussicht



Gulasch für den Geiselnehmer Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 23.09.2014 in Das Erste Folge 29/39



01.35 Mord mit Aussicht



Der letzte Vorhang Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 30.09.2014 in Das Erste Folge 30/39



(bis 02.25 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 22. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Korrigierten Programmablauf beachten!



03.50 Mord mit Aussicht (WH) Gulasch für den Geiselnehmer Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 23.09.2014 in Das Erste Folge 29/39



04.40 Mord mit Aussicht (WH) Der letzte Vorhang Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 30.09.2014 in Das Erste Folge 30/39



(bis 05.30 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



08.20 (VPS 08.19) BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von FR) Unterwegs im Fränkischen Seenland Erstsendung: 21.07.2017 in SWR/SR Moderation: Annette Krause



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Korrigiertes Rateteam beachten!



Tagestipp



22.00 Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 457



Drei Damen haben Sportholzfällen als Hobby. Welche von ihnen schwingt die Axt und lässt die Späne fliegen? Um Sicherheit geht es bei den nächsten Kandidaten, denn einer testet die Spielplätze für die Kleinen und prüft, ob die Schaukeln, Wippen und Kletterbäume kindersicher sind. Drei Herren stehen zur Auswahl.



Montag, 24. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Korrigiertes Rateteam beachten!



03.00 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, Mike Krüger Folge 457



Freitag, 28. Juli 2017 (Woche 30)/19.06.2017



Geänderten Beitrag beachten!



15.15 (VPS 15.14) Expedition in die Heimat (WH von FR) Unterwegs im Fränkischen Seenland Erstsendung: 21.07.2017 in SWR/SR Moderation: Annette Krause



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2