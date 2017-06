Hannover - In den vergangenen beiden Wochen haben nicht nur die beiden großen Notenbanken EZB und Federal Reserve ihre geldpolitischen Beschlüsse verkündet, so die Analysten der Nord LB.Mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Bank of England (BoE) und der Bank of Japan (BoJ) hätte Ende der letzten Woche drei weitere Notenbanken nachgezogen. Mit Ausnahme der SNB und der BoJ scheine sich bei den anderen Zentralbanken - zwar teilweise sehr langsam - die Kompassnadel leicht hin zu einer neutraleren und weg von der bislang sehr expansiven Geldpolitik zu verschieben.

