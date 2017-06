Hannover - Die Rohölpreise bleiben unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Mit Notierungen unter 45 Dollar je Barrel - so z.B. für die US-Sorte West Texas Intermediate - würden die Preise auf einem Niveau bleiben, das die OPEC-Förderer im vergangenen November durch Beschluss der Fördermengenbegrenzungen hätten abwenden wollen. Mit Blick auf die von OPEC und nicht-OPEC-Ländern beschlossenen Fördermengenbegrenzungen zeichne sich bezüglich der Einhaltung eine positive Tendenz ab: Die OPEC-Staaten würden weiterhin mehr als vereinbart einsparen. Die nicht-OPEC Förderer würden sich - auch wenn sie weiterhin hinter den Vereinbarungen zurückbleiben würden - immer mehr in der Produktion zurückhalten. Besonderes Augenmerk liege in diesem Zusammenhang auf den großen Rohölförderern Saudi Arabien, Irak und Russland, denen gemeinsam etwa die Hälfte der Begrenzungslast zufalle. Dennoch, wie Daten der US-Energiebehörde zeigen würden, seien die Ölvorräte der Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche um 2,1 Millionen Barrel auf das höchste Niveau seit März dieses Jahres gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...