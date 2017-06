Wilhelmshaven (ots) -



Am Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 13.30 Uhr, wird der Kommandeur der Einsatzflottille 2, Flottillenadmiral Christoph Müller-Meinhard (53), im Rahmen einer feierlichen Musterung das Kommando über das Trossgeschwader von Kapitän zur See Michael Gemein (59) an Kapitän zur See André Dirks (53) übergeben.



Der scheidende Kommandeur bleibt der Einsatzflottille 2 erhalten und wird nach fast vier Jahren als Kommandeur nun die Aufgabe des Abteilungsleiters Personal, Zentrale Dienste und Einsatzausbildung in der Flottille übernehmen. "Die Arbeit mit den Besatzungen und Schiffen hat mir in meiner Aufgabe als Kommandeur sehr viel Spaß gemacht und es fällt mir sehr schwer, diese jetzt wieder zu verlassen. Ich freue mich weiterhin in der Einsatzflottille 2 bleiben zu können", sagt Kapitän zur See Gemein.



Kapitän zur See André Dirks war zuletzt in Köln beim Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr, im Bereich Marine eingesetzt und freut sich nun auf die neue Aufgabe als Kommandeur des Trossgeschwaders. "Nach sieben Jahren im Bereich Personal im Raum Köln-Bonn, bin ich froh wieder bei den Schiffen zu sein. Ich freue mich in meiner neuen Position auf herausfordernde Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den militärischen und zivilen Einheiten."



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel im Trossgeschwader" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Donnerstag, 22. Juni 2017. Eintreffen bis spätestens 13 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalen Pressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 21. Juni 2017, 16 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



