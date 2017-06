Amazon entfernt sich ein Stück weiter vom Online-Handel. Der Handelsgigant übernimmt die Biomarktkette Whole Foods Market. Wie die Aktien der beiden Konzerne auf diesen Deal reagieren, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Darüber hinaus steht der Dow Jones im Mittelpunkt, genauso wie die Einzelwerte Raytheon und Facebook. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.