Die Jowa AG übernimmt rückwirkend per 1.1.2017 die Mehrheit an der

Hug Bäckerei AG. Die Hug Bäckerei AG ist Teil der Hug Gruppe und auf

die halbindustrielle Herstellung von frischen und tiefgekühlten Brot-

und Backwaren spezialisiert. Die Hug Bäckerei tritt weiterhin

eigenständig unter ihrem Namen am Markt auf. Alle 153 Arbeitsplätze

bleiben erhalten.



Rückwirkend per 1. Januar 2017 erhöht die Jowa ihre Beteiligung an

der Hug Bäckerei. Der Innerschweizer Traditionsbetrieb wird als

Tochterunternehmen in die Jowa integriert und ist damit Teil der

M-Industrie. Mit der Übernahme festigt die Jowa eine bereits seit

mehreren Jahren etablierte Partnerschaft. Die Hug Bäckerei ergänzt

mit ihren Kleinmengen das Sortiment der Jowa und stärkt mit ihren

regionalen Spezialitäten die Verankerung in der Innerschweiz. Zudem

deckt Hug Bäckerei den Bedarf an "Aus der Region"-Produkten optimal

ab.



Hug Bäckerei tritt weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter

ihrem Namen am Markt auf. Alle 153 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.



Über Hug Bäckerei AG



Die Hug Bäckerei AG ist Teil der Hug Gruppe AG, die 2015 aus der

Bäckerei-Konditorei Hug hervorgegangen ist. Die 140-jährige

Unternehmensgruppe bleibt als Minderheitsaktionärin an der Hug

Bäckerei AG beteiligt. Die Hug Gruppe AG ist weiterhin im

Detailhandel mit Backwaren an Hochfrequenzlagen (Hug Retail AG) und

in der klassischen Gastronomie (Wirzhaus AG) tätig.



Über Jowa AG



Die Jowa AG überzeugt als führende Schweizer Bäckerei ihre Kunden

aus Handel, C-Stores und Foodservice täglich mit einem vielseitigen

Sortiment und individuellen Dienstleistungskonzepten. Die Jowa mit

Hauptsitz in Volketswil betreibt elf regionale Bäckereien, eine

Hartweizenmühle, eine Teigwarenfabrik, einen Standort für glutenfreie

Produkte sowie rund 100 Hausbäckereien in allen Regionen der Schweiz.

Mit über 3000 verschiedenen Produkten und einer jährlichen

Produktions¬menge von über 166'000 Tonnen gehört die Jowa zu den

bedeutendsten Nahrungsmittelproduzenten der Schweiz. Die Jowa

beschäftigt über 3'000 Mitarbeitende und ist mit über 140 Lernenden

die grösste Ausbildnerin der Schweizer Bäckereibranche. Die Jowa

gehört zur M-Industrie und damit zur Migros-Gruppe.



