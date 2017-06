Leipzig (ots) - Der MDR-Rundfunkrat hat während seiner Sitzung am 19. Juni 2017 in Eisenach den vom Verwaltungsrat festgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht des MDR für das Jahr 2016 genehmigt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,8 Millionen Euro wird vollständig aus Gewinnrücklagen gedeckt.



Die Entwicklung resultierte unter anderem aus den im Vergleich zu 2015 um über zehn Millionen Euro gesunkenen Erträgen aus Rundfunkbeiträgen. Ursache dafür ist vor allem die zum 1. April 2015 in Kraft getretene Beitragssenkung um 48 Cent auf monatlich 17,50 Euro. Außerdem reduzierte sich die Anzahl voll beitragspflichtiger Wohnungen im Sendegebiet des MDR. Darüber hinaus hatte der MDR wesentlich geringere Erträge aus Wertpapieren sowie einen gestiegenen Materialaufwand, erläuterte Intendantin Karola Wille dem Aufsichtsgremium und bekräftigte: "Es ist und bleibt auch für die nächsten Jahre notwendig, dass wir weiterhin konsequent Sparmaßnahmen umsetzen, ohne dass Vielfalt und Qualität unserer Angebote dadurch beeinträchtigt werden".



Der MDR-Geschäftsbericht für das Jahr 2016 ist im Internet zu finden unter der Adresse: www.mdr.de/unternehmen/zahlen-und-fakten.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: Steffen Flath, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates, Tel.: (0341) 3 00 62 21, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de