BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will übertarifliche Bezahlung von Betriebsräten erleichtern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Koalitionskreisen. Die "Bild"-Zeitung berichtete zuerst darüber. Bislang erhalten auch freigestellte Betriebsräte laut Gesetz lediglich den Tariflohn ihrer eigentlichen Tätigkeit. Sie haben dabei aber Anspruch auf Gehaltserhöhungen, die sie durch Beförderung erhalten hätten.

Nun haben sich Union und SPD laut der Zeitung am Rande eines Spitzentreffens in Meseberg bei Berlin vergangene Woche darauf verständigt, eine Besserstellung von Betriebsräten zu ermöglichen. Ein entsprechender Paragraf zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes soll mit einem anderen Gesetz an diesem Donnerstag im Bundestag beschlossen werden.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums sagte: "Die Regierungsfraktionen sprechen derzeit über das Thema Betriebsrätevergütungen. Das Ergebnis der Gespräche bleibt abzuwarten."/bw/DP/jha

AXC0198 2017-06-19/16:22