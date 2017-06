NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen knüpfen zu Wochenbeginn an die positive Entwicklung vom vergangenen Freitag an. Gleich in den ersten Handelsminuten erreichte der Dow-Jones-Index ein neues Rekordhoch. Aktuell notiert der Index 0,4 Prozent höher bei 21.464 Punkten. Der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,0 Prozent. Gute Vorgaben kommen aus Asien, mehr noch aber aus Europa, wo die Börsen erleichtert darauf reagieren, dass die proeuropäische Partei Emmanuel Macrons bei den französischen Parlamentswahlen die absolute Mehrheit errungen hat.

Angeführt wird die Erholung von den zuletzt geschmähten Technologiewerten, die schon in Asien am Montag eine deutliche Erholung verzeichnet haben. Aktien von Apple und Amazon gewinnen 1,4 und 1,2 Prozent. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeigt sich 1,5 Prozent höher. Google hat einen vierstufigen Plan zur Terrorbekämpfung vorgestellt. Dazu gehört die Nutzung einer Technik, mit der Videos mit extremistischen Inhalten im Netz aufgespürt werden sollen.

New Yorker Fed-Präsident gibt Dollar Auftrieb

Wichtige Konjunkturdaten werden am Montag nicht veröffentlicht. Umso mehr Aufmerksamkeit kommt den Aussagen eines US-Notenbankers zuteil: William Dudley, Präsident der New Yorker Fed und in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US-Notenbank, äußerte sich noch vor Börsenbeginn bei einem Auftritt in Pittsburgh zuversichtlich zu Lage und Aussichten der US-Wirtschaft. Auch redete er einer strafferen Geldpolitik das Wort: Mit dem Verzicht auf Zinserhöhungen würde die Fed eine Rezession riskieren, weil sie dann möglicherweise in der Zukunft überstürzt regieren müsse, sagte er sinngemäß.

Dudley zeigte sich überdies zuversichtlich, dass der US-Kongress Erleichterungen für kleinere Banken beschließen werde. Das könnte die Aktien des Sektors stützen. Am Devisenmarkt legt der Dollar nach den Äußerungen Dudleys zu. Der Euro fällt auf ein Tagestief von 1,1173 Dollar. Zur japanischen Währung steigt der Dollar auf etwa 111,30 Yen. Die Kurse der US-Anleihen geben leicht nach. Im Gegenzug klettert die Rendite zehnjähriger Titel um 1 Basispunkt auf 2,17 Prozent.

Auch der Goldpreis fällt zurück. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,4 Prozent auf 1.248 Dollar. Dudley habe jene Erwartungen befeuert, die die US-Notenbank vergangene Woche geweckt hatte, heißt es. Die Fed hatte im Anschluss an ihre Zinssitzung am Mittwoch für dieses Jahr noch mindestens eine weitere Zinserhöhung signalisiert. Für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, wäre das negativ. Analysten halten das Verlustpotenzial des Goldpreises jedoch für relativ gering. Sie verweisen auf die mit vielen Unwägbarkeiten behafteten Verhandlungen über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Diese dürften dem Edelmetall einigen Zulauf verschaffen.

Der festere Dollar bremst die Erholung der Ölpreise. Etwas Unterstützung kommt zwar von Aussagen des saudischen Energieministers Khalid al-Falih, der von einem weltweiten Rückgang der Ölbestände berichtet hatte. Beobachter warnen jedoch, dass das nach wie vor bestehende Überangebot dem Preisanstieg enge Grenze setzen dürfte. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI zeigt sich kaum 0,2 Prozent höher bei 44,85 Dollar.

Aufstieg von Hedgefondsmanager Paulsen in Valeant-Board beflügelt Aktie

Eine Personalie treibt die Aktie des Pharmakonzerns Valeant um 4,4 Prozent nach oben. John Paulson, dessen Hedgefonds Paulson & Co mit einem Anteil von 5,6 Prozent (Stand Ende März) größer Einzelaktionär von Valeant ist, wird in den Board des Unternehmens aufgenommen. Seattle Genetics brechen dagegen um 8 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Erprobung eines Leukämie-Medikaments wegen der hohen Sterblichkeitsquote unter den Testpersonen eingestellt.

Das Rüstungs- und Elektronikunternehmen Raytheon hat den Zuschlag für einen lukrativen Auftrag der US-Regierung erhalten. Das Department of Homeland Security lässt für 1 Milliarde Dollar unter anderem die Domain .gov schützen. Im frühen Handel gewinnt die Raytheon-Aktie 0,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.463,92 0,37 79,64 8,61 S&P-500 2.445,09 0,49 11,94 9,21 Nasdaq-Comp. 6.213,04 1,00 61,28 15,42 Nasdaq-100 5.744,37 1,11 62,89 18,11 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 2,5 1,31 13,3 5 Jahre 1,76 2,3 1,74 -15,9 7 Jahre 1,99 2,2 1,97 -25,6 10 Jahre 2,17 1,6 2,15 -27,6 30 Jahre 2,78 0,2 2,78 -29,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.23 Uhr Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1176 -0,21% 1,1200 1,1194 +6,3% EUR/JPY 124,39 +0,03% 124,35 123,97 +1,2% EUR/CHF 1,0877 -0,27% 1,0906 1,0897 +1,6% EUR/GBP 0,8754 -0,18% 0,8770 1,1426 +2,7% USD/JPY 111,29 +0,24% 111,03 110,72 -4,8% GBP/USD 1,2766 -0,02% 1,2769 1,2796 +3,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,85 44,74 +0,2% 0,11 -21,0% Brent/ICE 47,59 47,37 +0,5% 0,22 -19,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,46 1.253,60 -0,4% -5,14 +8,4% Silber (Spot) 16,58 16,70 -0,7% -0,12 +4,1% Platin (Spot) 921,55 929,80 -0,9% -8,25 +2,0% Kupfer-Future 2,59 2,56 +0,9% +0,02 +2,7% ===

