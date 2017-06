Berlin (ots/PRNewswire) -



Kulinarische Reisen sind derzeit absolut im Trend. Dreiviertel (75%) aller weltweit Reisenden planen ihre nächste Reise an einem Ort zu verbringen, der für gutes Essen und Trinken bekannt ist[i]. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Booking.com in Zusammenarbeit mit dem Institut Norstat unter mehr als 12.000 Befragten. Das Eintauchen in fremde Essenskulturen, Erleben neuer Geschmäcker und der Genuss authentischer Küche ist für viele der Befragten eine echte Leidenschaft geworden und Teil einer unvergesslichen Urlaubserinnerung. Booking.com, der weltweit führende Anbieter für Unterkünfte aller Art, hat sich deshalb einmal genauer die Bewertungen seiner Reisenden angeschaut und die besten Ziele für Foodies zusammengestellt. Denn was gibt es besseres als Essen und Reisen, zwei der vielleicht schönsten Dinge der Welt, miteinander zu verbinden?







Top 10 Städte, die von Reisenden mit Booking.com besonders für das Thema 'Essen' auszeichnet sind 1 Hong Kong 2 Sao Paulo 3 Tokio 4 Athen 5 Kuala Lumpur 6 Melbourne 7 Bangkok 8 Granada 9 Las Vegas 10 Buenos Aires



