Vibrationen sind neben Temperaturlasten eine der Hauptursachen für den Ausfall von Elektronik. Beispielsweise werden in einer älteren Studie des US Air Force Avionics Integrity Program die Schadensursachen an Bordelektronik auf 55 Prozent Temperatur, 20 Prozent Vibrationen, 19 Prozent Feuchtigkeit und 6 Prozent Verschmutzung beziffert. Dabei lässt sich schwingungsbedingtes Bauteilversagen leicht vermeiden, insbesondere dann, wenn experimentelle und simulative Analyse- und Optimierungsmethoden früh in den Entwicklungsprozess integriert werden. Aber wie? Der gesamte Prozess der Schwingungsoptimierung ist in Bild 1 aufgezeigt. Welche Methoden dabei zum Einsatz kommen, wird im Folgenden beschrieben - am Beispiel eines Mikrocontroller-Boards.

Schwingprüfung und Schocktests

Die Beständigkeit von Elektronik gegenüber Stößen und Vibrationen sowie Aussagen über die Lebensdauer werden üblicherweise durch Schwingprüfungen und Schocktests ermittelt. Eingangsgrößen sind Prüfspektren und -vorschriften nach den jeweiligen Normen oder Prüfspektren auf Basis von Mission Profiles. Die Prüfung kann jedoch aufgrund der späten Durchführung im Schadensfall kosten- und zeitintensive Iterationsschleifen im Entwicklungsprozess nach sich ziehen. Dies lässt sich vermeiden, indem vorab Schwachstellenanalysen an den virtuellen und physischen Prototypen durchgeführt und Maßnahmen zur Optimierung abgeleitet werden.

Modalanalyse

Mithilfe der Modalanalyse lassen sich Bauteile in Bezug auf ihre strukturdynamischen Eigenschaften, den modalen Parametern - Eigenfrequenzen, Schwingformen (Moden) und Dämpfungen, beschreiben. Experimentell erfolgt die Modalanalyse, indem die Baugruppe an den Anbindungsstellen synthetisch durch einen Shaker angeregt wird und die Schwingungsantworten an definierten Punkten erfasst werden. Aus den gemessenen Übertragungsfunktionen zwischen Anregung und Antwort können durch Transformation die modalen Parameter extrahiert werden.

Je nach Struktur und gewünschtem Frequenzbereich kommen unterschiedliche Messverfahren zum Einsatz. Im Bereich der Elektronik eignet sich die Laser-Scanning-Vibrometrie. Diese ermöglicht hochauflösende und berührungslose Schwingungsmessungen von flächigen Bauteilen mit Schwingungsamplituden im Nanometerbereich und Frequenzen bis etwa 1 MHz.

Im Falle des Mikrocontrollers wurde die Platine über die vorgesehenen Befestigungspunkte auf dem Shaker montiert und die Schwingungen mithilfe eines Scanning-Vibrometers erfasst (Bild 2). Die Ergebnisse der Modalanalyse sind in Bild 3 in Form einer Summenfunktion aller gemessenen Übertragungsfunktionen und den relevanten Moden dargestellt.

Analyse der Betriebslasten

Das Wissen über die realen Betriebslasten ist essenziell für eine zielgerichtete Optimierung. Hierbei müssen insbesondere die größten dynamischen Belastungen sowie die Anregungscharakteristik ...

