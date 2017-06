Lithium-Aktien haben bereits einen gewaltigen Boom hinter sich. Doch die nächsten Kursraketen stehen bereits in den Startlöchern. Wir haben Lico Energy Metals als neue mögliche Kursrakete entdeckt und nehmen den Explorer unter die Lupe!

Knapp 3 Gramm an Lithium trägt fast jeder mit sich herum. So viel von dem Metall steckt in einem herkömmlichen Smartphone. Das allein wäre keine Rede wert, egal ob jedes Jahr 100 oder 200 Millionen Stück verkauft werden. Nun allerdings ändern sich die Spielregeln auf dem Markt. Und der Startschuss steht jetzt bevor. Denn in den nächsten Wochen wird erstmals Teslas Model 3 aus der Fabrikhalle rollen. Unternehmensgründer Elon Musk will damit den Sprung vom Nischenproduzenten zum Massenhersteller schaffen.

51 KG Lithium - pro Fahrzeug!

Damit aber dürfte die Nachfrage nach Lithium bzw. Lithium Carbonaten explodieren. Schon im Jahr 2016 gingen fast 40% der weltweiten Produktion in Batterieanwendungen. Ein Tesla S allein benötigt 51 Kilogramm. Bei den meisten Elektroautos sind es zwischen 30 und 60 Kilogramm. Hinzu kommen noch Eletrospeicher, die im Zuge des Wachstums der Erneuerbaren Energien sprunghaft an Nachfrage gewinnen. Mit diesen beiden Trends steht der Lithium-Markt nun vor einem echten Sprung.

