Frankfurt - Gold hat die Sitzung der US-Notenbank FED von letzter Woche noch nicht ganz verdaut und gibt zum Wochenauftakt moderat auf 1.250 USD je Feinunze nach, so die Analysten der Commerzbank.In Euro gerechnet notiere Gold bei knapp 1.120 EUR je Feinunze. Der klare Wahlsieg der europafreundlichen Partei des neuen Präsidenten Macron in Frankreich bei der gestrigen Parlamentswahl dürfte beim verhaltenen Wochenstart ebenfalls eine Rolle spielen. Nach dem bislang in diesem Jahr größten gemeldeten Tagesabfluss aus den von Bloomberg erfassten Gold-ETFs am Donnerstag (13 Tonnen), seien die Bestände am Freitag um eine weitere Tonne abgebaut worden. Der Zufluss in die Gold-ETFs seit Monatsbeginn habe sich damit auf 11 Tonnen reduziert.

