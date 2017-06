Das Geschäftsjahr 2016 hat die in Regensburg ansässige TELIS FinancialServicesHolding mit Gesamterlösen in Höhe von 102 Mio. Euro abgeschlossen. Damit wurde das Vorjahresergebnis um 12% übertroffen. "2016 war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der knapp 25-jährigen Unternehmensgeschichte. Alle vier ...

