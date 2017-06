SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Steuerpläne enthüllt. Er vermeidet dabei einen Fehler seines Vorgängers - aber an entscheidender Stelle bleibt er leider vage.

Der Mann da vorne am roten Pult strahlt Souveränität und Beherrschung aus. Kritische Fragen? Werden wahlweise mit kühler Schärfe beantwortet oder mit ironischer Beiläufigkeit abgebügelt. Nichts, gar nichts sieht nach Wackeln oder Wanken aus. Die Entscheidungen sind gefallen. Nun heißt es: Kurs halten.

Olaf Scholz, der Hamburger Bürgermeister, stiehlt Martin Schulz, seinem Parteichef und Kanzlerkandidaten, an diesem Montagmittag beim gemeinsamen Auftritt die Show. Man kann es nicht anders sagen: Es ist Scholz, nicht Schulz, der den sattelfesteren Eindruck macht, wenn es um die Steuerpolitik der SPD geht. Natürlich, Schulz ist laut und leidenschaftlich, verspricht Gerechtigkeit, üppige Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro und überhaupt eine bessere Zukunft. Aber an diesen Sound hat man sich langsam gewöhnt. Scholz hingegen bleibt leiser - aber wann immer er etwas sagt, hat man das Gefühl, dass hier wirklich jemand weiß, was er will. Und warum er es will.

Der Kanzlerkandidat wirkt fast ein wenig erleichtert, als die gemeinsame Vorstellung nach knapp einer Stunde beendet ist. Die Steuerpläne waren der letzte noch unveröffentlichte ...

