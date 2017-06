Rheinenergie-Chef Dieter Steinkamp sieht das traditionelle Geschäft mit dem Energievertrieb unter Druck. Um die Herausforderungen am neuen Energiemarkt zu bestehen, braucht es neue Geschäftsfelder - und neue Partner.

Noch laufen die Geschäfte bei der Rheinenergie AG gut. Im vergangenen Jahr stiegen Umsatz und operatives Ergebnis - und unter dem Strich stand auch wieder ein satter Gewinn.

Vorstandschef Dieter Steinkamp macht sich aber keine Illusionen: "Unser bisheriges Kerngeschäft, der Vertrieb von Energie und Wasser, wird sich zurück entwickeln", hielt er am Montag beim Jahrespressegespräch nüchtern fest. Der Wettbewerb sei hart und die Margen umkämpft. Und Steinkamp sieht noch eine weitere Herausforderung für sein Unternehmen: "Unser Geschäft wird immer komplexer." Die Energiewende und die Digitalisierung machten das Management der Energieversorgung immer schwieriger.

Aber Steinkamp will aus der Not eine Tugend machen. "Wir sehen unsere Rolle vor allem darin, komplexe Aufgaben für unsere Kunden zu lösen", sagte der Rheinenergie-Chef: "Wir sind dafür auch gut aufgestellt, denn traditionell verfügen wir über eine breite Palette an Know-how". Rheinenergie soll zum Energiedienstleister werden, der mit neuen Produkten und Dienstleistungen Geschäfte macht - und sich dabei als Kooperationspartner ...

