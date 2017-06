Der Juni stand ganz im Zeichen der Notenbanken: Sowohl die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank als auch die der Federal Reserve und der Bank of England trafen sich zur jeweiligen Zinssitzung. Die Zinsentscheidungen an sich waren bei keiner Sitzung überraschend. Die Ankündungen und Worte zwischen den Zeilen dafür umso mehr. Alles Wichtige dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Notenbank-Experte David Kohl von Julius Bär die Reaktionen am Devisenmarkt bei Euro, US-Dollar und dem britischen Pfund und mit welchen Notierungen und Schwankungen Sie demnächst rechnen müssen.