Vancouver, British Columbia, 19. Juni 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) (Great Panther, das Unternehmen) gibt bekannt, daß Oberflächenbohrungen bei der San Ignacio Mine, die Teil des Guanajuato Minenkomplexes (der GMC) ist, die Fortsetzung der starken Gold-Silber-Mineralisierung entlang des Streichens der derzeitigen Minenbauten bestätigt haben.

Die noch andauernden Bohrungen zielten ursprünglich auf die südöstliche Erweiterung des Streichens der Melladito-Aderstruktur, besonders dort, wo dieses Aders-Set vom Plateros Ader-Trend geschnitten wird. Das Ergebnis dieser Kreuzung ist eine Verdickung der Andern, was durch Loch ESI16-174 bestätigt wird, das über eine geschätzte wahre Weite von 19,24 m durchschnittlich 6,36 g/t Gold (Au) und 261 g/t Silber (Ag) enthielt. Dies besteht aus 4,65 m mit 4,81 g/t Au und 275 g/t Ag in der Melladito Ader und 14,59 m mit 6,86 g/t Au und 257 g/t Ag in der Plateros Ader. Die Ausdehnung dieses stärkeren Abschnitts der Aderkreuzung ist noch nicht bekannt und weitere Bohrungen und Stollenvortrieb werden nötig sein, um die Größe und Bedeutung festzustellen. Nichtsdestotrotz haben einige andere Bohrungen hervorragende Anzeichen für hohe Gold- und Silbergehalte angezeigt, siehe Darstellung unten.

Wir sind sehr erfreut über die Fortsetzung der Mineralisierung südöstlich unserer Minenbauten und über die lokal sehr hohen Gehalte der Plateros Ader, besonders beim Gold, sagte Robert Archer, Präsident & CEO. Die Ergebnisse unserer Explorationsbohrungen haben uns genügend Vertrauen gegeben, um in diese Richtung Stollen voranzutreiben und so diese Zonen untertage weiter zu untersuchen und abzugrenzen.

Das Oberflächen-Explorationsprogramm begann im Oktober 2016 und endete am 24. April 2017 und bestand aus 32 Löchern über 7.464 m und mit horizontalen und vertikalen Abständen von ca. 50 m. Loch ESI16-174 wurde ca. 400 m südlich der aktuellen Minenbauten gebohrt und Ausfallbohrungen wurden sporadisch über weitere 900 m entlang des Streichens durchgeführt. Der Fokus der Bohrungen wurde jetzt auf die Purisima Ader verlegt, die ca. 650 m westlich der aktuellen Minenbauten liegt.

Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm des Unternehmens umfasst den regelmäßigen Einsatz von Leerkernen und Standards in die Probensendung; sorgfältige Überwachung der Probenergebnisse und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Die Probenauswertung wurde im unabhängigen SGS-GTO Labor in Guanajuato, GTO, Mexiko, durchgeführt. Die Silberbeprobung wurde mit der AAS12B-Technik, Over-Limits (150 g/t) mit FAG323, komplettiert. Die Goldbeprobung erfolgte mitteils FAA313-Technik, Over-Limites (10 g/t) mittels FAG323.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden überprüft und genehmigt von Robert F. Brown, P. Eng., der die qualifizierte Person (QP) nach NI 43-101 für den GMC ist. Informationen bezüglich des Abbaus und der Metallurgie wurden von Ali Soltani, Chief Operating Officer von Great Panther, geprüft.

Über Great Panther

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex, der die San-Ignacio-Satellitenmine einschließt, und Topia in Durango, fokussiert. Außerdem hat das Unternehmen einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Anteile am Coricancha Minenkomplex in den Zentralanden von Peru unterzeichnet und verfolgt weiter Bergbaugelegenheiten in Amerika.

Robert Archer Präsident & CEO

WARNUNGEN ZUR VORSICHT HINSICHTLICH VORAUSSCHAUENDER AUSSAGEN

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Vorausschauende Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Produktionsplänen des Unternehmens für die Guanajuato und Topia Minen in Mexiko einschließlich Pläne für Bohrungen und Ressourcenabgrenzungen und das gesamte wirtschaftliche Potential seiner Projekte. Sie bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit möglichen politischen Risiken in Zusammenhang mit den Operationen des Unternehmens in einem ausländischen Rechtsbereich, Unsicherheiten bei Produktions-Kostenschätzungen und die Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, Entwicklung und Abbauarbeiten, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetallen, Explorationsergebnisse als Indikation für die zukünftige Produktion der Projekte, Änderungen an Projektparametern in Folge der Verfeinerung der Pläne, die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, Genehmigungsrisiken Genehmigungsrisiken und andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens und im Bericht wesentlicher Änderungen beschriebenen, eingereicht bei der Canadian Securities Administrators und verfügbar auf www.sedar.com und die Berichte auf Formular 40-F und Formular 6-K, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Great Panther Silver Ltd. Spiros Cacos Direktor Investor Relations +1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766 scacos@greatpanther.com www.greatpanther.com Deutsche Anleger: Metals& Mining Consult Ltd. Tel.: 03641 / 597471

