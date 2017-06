Liebe Leser,

Volkswagen hat sich einen Großauftrag aus Russland gesichert. Der DAX-Konzern wird 200.000 Motoren an die russische GAZ Gruppe liefern. Einen entsprechenden Vertrag schlossen die beiden Partner am 16. Juni 2017 in Nizhny Nowgorod ab. Lesen Sie hier in zwei Teilen die Details zu dem Deal und den Ausblick auf mögliche weitere Geschäfte in Russland.

Der Deal im Detail

Bei dem Deal geht es um Motoren vom Typ 2.0 TDI. Volkswagen wird diese im ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...