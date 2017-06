Mainz (ots) - Woche 25/17 Dienstag, 20.06.



Bitte Programmänderung beachten:



12.15 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016



"ZDF-History: Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.05 Das manipulierte Bild



( weiterer Ablauf ab 16.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.35 Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Nintendo-Story



22.55 Die Amiga-Story



0.25 heute-journal



0.50 Die Entstehung der Erde Gold aus dem All



"Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten" um 0.55 Uhr entfällt 1.35 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste



"Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab?" um 1.40 Uhr entfällt 2.20 Die Entstehung der Erde Grand Canyon 3.05 Die Entstehung der Erde Loch Ness



"NSU privat: Innenansichten einer Terrorzelle" um 3.10 Uhr entfällt 3.50 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



"Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich?" um 3.55 Uhr entfällt 4.35 Gefährliche Natur Wind Großbritannien 2016



"Brandbomben und Beifall- Herbst '91 in Deutschland" um 4.40 Uhr entfällt



Woche 25/17 Mittwoch, 21.06.



Bitte Programmänderung beachten:



5.15 Gefährliche Natur Eis Großbritannien 2016



"Die neuen Nazis: Internationale Netzwerke" um 5.25 Uhr entfällt 6.00 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub



"Die neuen Nazis: Der Nationalsozialistische Untergrund" entfällt 6.45 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau



"ZDF-History: Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland" entfällt 7.30 Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband Großbritannien 2016



"Europas rechte Hetzer: Rechtsextremisten auf dem Vormarsch" entfällt 8.15 Essen vom Fließband In der Schokoladenfabrik



"Wenn Populisten regieren ... Dunja Hayali auf der Suche nach einem politischen Phänomen" entfällt 9.00 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co. Deutschland 2017



"Die Neue rechte - National, patriotisch, gefährlich?" um 9.05 Uhr entfällt 9.45 ZDFzeit Der große Warentest Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz? Deutschland 2017



"NSU privat: Innenansichten einer Terrorzelle" um 9.35 Uhr entfällt



10.30 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



"Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? Um 10.25 Uhr entfällt 11.15 ZDFzeit Ikea, Roller & Co. Wer ist der beste Möbel-Discounter? Deutschland 2017



"Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab?" um 11.10 Uhr entfällt 12.00 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



( weiterer Ablauf ab 12.35 Uhr wie vorgesehen )



