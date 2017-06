Münster (ots) - Sommer, Sonnenschein und ein Millionengewinn: Besser hätte das Wochenende für einen Lotto-Spieler aus dem Ruhrgebiet nicht laufen können. Genau 7.287.854,80 Euro räumte der Glückspilz aus dem Raum Oberhausen am Samstag mit seinen Glückszahlen bei der Ziehung bei LOTTO 6aus49 ab.



Er hat die Kreuze genau an den richtigen Stellen gesetzt und sich damit einen Traum erfüllt: Mit den Gewinnzahlen 2, 6, 16, 22, 44 und 49 sowie der Superzahl 1 gewann der Tipper rund 7,3 Millionen Euro.



Seinen Spielschein hatte er bereits Ende Mai in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben, um Woche für Woche vom großen Lotto-Gewinn träumen zu dürfen. Das hat sich gelohnt: Den Rest des Sommers kann der Gewinner aus dem Raum Oberhausen jetzt als neuer Multimillionär verbringen.



Axel Weber, Sprecher von WestLotto: "Irgendjemand im Raum Oberhausen ist jetzt um mehr als sieben Millionen Euro reicher. Wenn sich der Gewinner in den nächsten Tagen bei uns meldet, hat er die sieben Milionen bereits zum Ferienstart in NRW auf seinem Konto. Wir wünschen einen entspannten Urlaub!"



