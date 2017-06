FMW-Redaktion

Was kommt zuerst - der Absturz oder die Abstufungen? In der Finanzkrise kam erst der Absturz, dann die Abstufungen. Legendär ist die Abstufung einer Ratingagentur von Lehman Brothers, als die Bank bereits pleite war - und vielleicht haben die Ratingagenturen ja aus der Tatsache gelernt, dass sie damals keine sehr glückliche Figur abgaben, von den AAA-Ratings für Suprime-Anleihen gar nicht zu reden.

Sieht man sich in der Welt einmal um, fällt auf, dass es derzeit kaum so viele Abstufungen hagelt wie bei australischen Banken. Im letzten Monat war es S&P, das 23 Banken in down under abstufte, aber die großen vier, also Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank und ANZ Banking Group, noch verschonte - wenngleich mit eher fragwürdigen Argumenten (man erwartet Staatshilfen im Fall der Fälle durch den Staat).

Nun aber erledigt das die Ratingagentur Moody's, das heute insgesamt 12 Banken in Australien abstufte, inklusive der großen vier, daneben die kleineren Banken Bendigo and Adelaide Bank, Heritage Bank, ME Bank, Newcastle Permanent, QT Mutual, Teachers Mutual, Victoria Teachers Mutual und Credit Union Australia. Alle Banken wurden um jeweils eine Stufe abgestuft.

Die Begründung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...