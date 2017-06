An der Wall Street herrscht am Montag Zuversicht auf dem Parkett. Die beiden großen Leitindizes erklimmen neue Bestmarken. Bei Tech-Titeln hellt sich die Stimmung auf, die Nasdaq-Korrektur der letzten Tage endet hier.

Die Wall Street ist mit Rekorden in die neue Woche gestartet. Sowohl Dow als auch S&P kamen schon im Frühhandel auf Bestmarken. Noch stärker kletterte der Technologiesektor: Die Nasdaq verpasste zwar mit 6227 Punkten eine neues Allzeithoch, stieg aber um 1,2 Prozent. Die wieder bessere Stimmung bei Tech-Titeln sorgte für Rückenwind am Gesamtmarkt. Diese hatten in der vergangenen Woche ...

